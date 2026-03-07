عاجلعاجل,
عاجل | الرئيس الإيراني: أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها
Published On 7/3/2026|
آخر تحديث: 10:28 (توقيت مكة)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها
- مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول
- ملتزمون بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية ولا يحق للعدو أن يتجاهل حقوقنا
- يجب أن يعلم العدو أن أحلامه بشأن استسلامنا لن تتحقق
- صامدون حتى آخر رمق لإخراج بلادنا من هذه الأزمة
المصدر: الجزيرة