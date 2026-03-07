عاجل,
عاجل | الرئيس الإيراني: أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها

Published On 7/3/2026
آخر تحديث: 10:28 (توقيت مكة)

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:

  • أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها
  • مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول
  • ملتزمون بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية ولا يحق للعدو أن يتجاهل حقوقنا
  • يجب أن يعلم العدو أن أحلامه بشأن استسلامنا لن تتحقق
  • صامدون حتى آخر رمق لإخراج بلادنا من هذه الأزمة
المصدر: الجزيرة

