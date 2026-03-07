انفجارات ضخمة في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من إيران

أكد مراسل الجزيرة سماع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب وغرب رام الله، في وقت دوّت فيه صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ومناطق وسط إسرائيل بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة وسط إسرائيل، مضيفة أنه تم رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوبي إسرائيل.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى بلاغ أولي عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة واعتراض آخر في منطقة تل أبيب الكبرى.

وأضافت أن أحد الصواريخ الإيرانية التي أطلِقت نحو منطقة وسط إسرائيل كان يحمل رأسا حربيا متشظيا.

وفي السياق، قال مراسل الجزيرة إنه تم رصد عبور 3 صواريخ أجواء مدينة العقبة الأردنية باتجاه النقب ولم يتم اعتراضها.