البيت الأبيض: التقارير عن إرسال قوات برية لإيران افتراضات واهية

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التقارير التي تتحدث عن إمكان إرسال قوات برية إلى إيران بأنها مبنية على افتراضات واهية.

ونقلت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية عن ليفيت قولها إن مروّجي تسريبات التدخل البري بإيران ليسوا أعضاء في فريق الأمن القومي.

وقالت المتحدثة في بيان: "هذه القصة مبنية على افتراضات صادرة عن مصادر مجهولة ليست جزءا من فريق الرئيس للأمن القومي، ومن الواضح أنها ليست مطّلعة على هذه المناقشات".

خيارات مفتوحة

وأضافت "الرئيس ترمب يُبقي دائما وبحكمة جميع الخيارات مفتوحة، لكن أي شخص يحاول الإيحاء بأنه يؤيد خيارا دون آخر يُثبت أنه لا يملك مقعدا حقيقيا على طاولة صنع القرار".

ونقلت "أن بي سي نيوز" عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناقش فكرة نشر قوات برية مع مساعدين ومسؤولين جمهوريين خارج البيت الأبيض، أثناء عرضه رؤيته لإيران ما بعد الحرب، والتي تكون فيها كميات اليورانيوم الإيرانية مؤمَّنة، وتتعاون فيها الولايات المتحدة ونظام إيراني جديد على إنتاج النفط، على نحو مشابه للتعاون القائم بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأضافت الشبكة -نقلا عن مصادرها- أن تعليقات الرئيس الأمريكي التي عبّر فيها عن اهتمام جادّ بنشر قوات برية لم تتركز على غزو بري واسع النطاق لإيران، بل على فكرة إرسال مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية تُستخدم لأغراض إستراتيجية محددة.

وقالت المصادر إن ترمب لم يتخذ أي قرارات ولم يُصدر أي أوامر تتعلق بالقوات البرية.

تصعيد المخاطر

وأشارت "أن بي سي نيوز" إلى أنه رغم أن ترمب لم يستبعد علنا نشر قوات أمريكية على الأرض في إيران، فإن الحرب اقتصرت حتى الآن على حملة جوية فقط، مضيفة أن مناقشاته الخاصة بشأن هذه الفكرة تُظهر رئيسا ربما أكثر استعدادا للنظر في اتخاذ مثل هذه الخطوة مما أوحت به تعليقاته العلنية حتى الآن.

ولفتت إلى أن أي نشر لقوات أمريكية داخل إيران قد يزيد من حجم الحرب ونطاقها، ويصعّد المخاطر التي تواجه القوات الأمريكية.

وكان ترمب قال -في مقابلة هاتفية الخميس مع "إن بي سي نيوز"- إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت".

وأضاف ترمب أن الإيرانيين خسروا كل شيء، خسروا أسطولهم البحري وكل ما يمكن أن يخسروه. وردا على تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن عملية برية ستكون كارثية بالنسبة للأمريكيين، قال ترمب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".