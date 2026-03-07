ترمب: قضينا على البحرية الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، أن قوات بلاده تقوم بعمل جيد وأنها قضت على البحرية الإيرانية، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن الجيش الأمريكي استهدف حتى الآن 43 سفينة حربية إيرانية، بعضها دُمّر، وبعضها لحقت به أضرار بليغة.

وكان ترمب قال في وقت سابق، من مساء الجمعة، أنه لا حاجة لإيران لإعلان استسلامها رسميا، مشيرا إلى أن استنزاف قدراتها العسكرية بالكامل "يعني الشيء نفسه".

وفي مقابلة هاتفية مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، شرح الرئيس ترمب دعوته لإيران من أجل الاستسلام غير المشروط قائلا "الاستسلام غير المشروط قد يكون إعلانهم ذلك، أو قد يكون وضعا لا يبقى لديهم فيه أحد أو أي شيء يقاتلون به، وبالتالي لا يعود بإمكانهم القتال".

وفي بيان نشره الرئيس الأمريكي على حسابه بمنصته "تروث سوشيال"، أمس الجمعة، قال ترمب إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع النظام الإيراني سوى "الاستسلام غير المشروط".

وأشار ترمب إلى أن بلاده لديها "إمدادات غير محدودة" من الأسلحة التي تُستخدم حاليا في الحرب على إيران.

ويوم أمس الجمعة، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن البحرية الإيرانية استهدفت بمسيرات خزانات وقود في قاعدة رامات ديفيد شمالي إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر بهجومها على الفرقاطة الإيرانية على بعد 2000 ميل من سواحل إيران، وأضاف عراقجي -في تغريدة على إكس- أن الفرقاطة الإيرانية "دينا" التي كانت ضيفة على البحرية الهندية تعرضت لهجوم أمريكي في المياه الدولية.