تركيا تدرس إرسال طائرات إف-16 لشمال قبرص بعد استهداف الجزيرة بمسيرة إيرانية

أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بأن تركيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى شمال قبرص "لضمان أمن" جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بسلطاتها سوى أنقرة، في وقت دخلت فيه الحرب على إيران أسبوعها الثاني.

وقال المصدر إنه في ضوء التطورات الأخيرة، يجري وضع خطط مرحلية لضمان أمن جمهورية "شمال قبرص التركية"، موضحا أن نشر طائرات إف-16 في الجزيرة يعدّ من بين الخيارات المطروحة.

واستهدفت مسيّرة إيرانية الصنع قاعدة جوية بريطانية في جمهورية قبرص فجر الاثنين، بعد ساعات فقط من إعلان لندن السماح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية ضد إيران.

كما تم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين كانتا متجهتين نحو الجزيرة في اليوم نفسه.

وتعهدت دول أوروبية عدة بتقديم مساعدات عسكرية إلى قبرص على خلفية هذه التطورات.

وتقع "جمهورية شمال قبرص التركية" في الشطر الشمالي من قبرص، وتمتد على أقل من ثلث مساحة الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط.

ولم تعترف بها سوى تركيا بعدما أعلنت استقلالها في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترُد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.