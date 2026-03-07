حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، الدول الأوروبية من أنها ستصبح أهدافا مشروعة بالنسبة لبلاده إذا انضمت للهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

وفي تصريحات لقناة "فرانس 24" الفرنسية، اليوم السبت، قال تخت روانجي إن طهران أبلغت الدول الأوروبية بـ"ضرورة توخي الحذر كي لا تصبح جزءا من الحرب على إيران" .

وأضاف "إذا وقفت أي دولة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم على إيران، فإنها ستصبح أيضا هدفا مشروعا للرد الإيراني".

من جهة أخرى، أكد تخت روانجي أن إيران استهدفت مجموعات كردية في العراق إثر تقارير تفيد بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي يقومان بتسليحها ضد طهران.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيّرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيّرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.