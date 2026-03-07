بمشاركة 80 مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يُطلق موجة من الهجمات على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الواسعة استهدفت ما قال إنها مواقع عسكرية وبنى تحتية في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق وسط وغرب إيران.

وأوضح بيان للجيش أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة شاركت في تنفيذ هذه الغارات، التي استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"النظام الإيراني"، مشيرا إلى أن المقاتلات أسقطت نحو 230 من الذخائر على عدة أهداف، من بينها الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين)، التي ادعى الجيش أنها استُخدمت كمرفق طوارئ ومجمع لتجميع القوات.

وتزامنت هذه الأنباء مع ما أورده مراسل الجزيرة عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية، ورصد تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

تفاصيل الأهداف والعمليات

وشملت قائمة الأهداف وفقا لزعم الجانب الإسرائيلي مواقع لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، ومراكز قيادة تحت الأرض، بالإضافة إلى مواقع إضافية لإطلاق الصواريخ تم رصدها في مناطق غرب ووسط إيران.

وأكد الجيش أن هذه العمليات تهدف إلى "تقليص حجم إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، دون تقديم تفاصيل حول نتائج تلك الاستهدافات الميدانية.

وزعم أنه من بين الأماكن المستهدفة موقع تحت الأرض عمل فيه مئات الجنود من القوات المسلّحة الإيرانية، ويحتوي على مخابئ ومقرات عسكرية لـ"عناصر النظام".

وتأتي هذه التطورات في سياق الحرب المتواصلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي على إثر عدوان شنته واشنطن وتل أبيب شمل قصف لمرافق حيوية، واغتيال قادة إيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.