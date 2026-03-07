بمسيَّرات انتحارية.. الحرس الثوري يضرب ناقلة نفط أمريكية في الخليج

قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية ترفع علم جزر مارشال في المياه الخليجية، باستخدام مسيَّرة انتحارية.

وأضاف الحرس في بيان، اليوم السبت، عبر موقعه الالكتروني أن ناقلة نفط تحمل الاسم التجاري "لويز ب"، وترفع علم جزر مارشال، هي إحدى أصول الولايات المتحدة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط أخرى تجاهلت التعليمات في مضيق هرمز، على حد وصف الوكالة.

وأضافت الوكالة أن ناقلة نفط تحمل الاسم التجاري "بريما" استُهدفت بطائرة مسيَّرة، صباح اليوم السبت، وذلك إثر تجاهلها التحذيرات المتكررة من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بشأن قوانين منع المرور وخطورة الوضع في مضيق هرمز.

وشددت الوكالة على أن مضيق هرمز يخضع للتحكم من الحرس الثوري لليوم الثامن على التوالي، ردا على الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية واغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤكدا أنه "لن يُسمح لناقلات النفط والسفن التجارية التابعة للدول المعادية وحلفائها بالمرور عبر هذا المضيق".

ويمثل مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، ويُعَد أحد الشرايين الأساسية للتجارة الدولية، إذ يمر عبره نحو 11% من حجم التجارة العالمية، كما يمر عبره أكثر من 20 مليون برميل نفط يوميا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق يوم 28 فبراير/شباط الماضي بعد هجوم إسرائيلي أمريكي أسفر عن اغتيال خامنئي، وبعد ذلك رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمرافقة البحرية الأمريكية لناقلات النفط في حال الضرورة.