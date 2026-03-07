بعد يومين في البئر.. فيديو إنقاذ طفلين يتصدر منصات التواصل في اليمن

استحوذ مقطع فيديو يوثق لحظة العثور على طفلين داخل بئر مهجورة في محافظة تعز جنوبي اليمن، بعد يومين من اختفائهما، على اهتمام واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو لحظة إنقاذ الطفلين وسط مشاهد مشحونة بالتوتر والأمل، فيما تفاعل المتابعون مع الحدث بشكل كبير.

وقالت شرطة تعز في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على الطفلين عمار بشير وعمران بشير، اللذين أُبلغ عن اختفائهما يوم الأربعاء الماضي بعد خروجهما من منزلهما في حي عمار بن ياسر بمدينة تعز.

وأوضح مدير إدارة البحث الجنائي، العقيد جميل الصالحي، أن فرق البحث تمكنت من العثور على الطفلين بعد تنفيذ إجراءات أمنية دقيقة وتحريات مكثفة، حيث وُجدا داخل أحد الآبار المكشوفة في الحي، وهما على قيد الحياة، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف الصالحي أن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف مالك البئر تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وشددت شرطة تعز على أنه لم تُسجل أي واقعة اختطاف مثبتة في المحافظة منذ عام 2015، داعية رواد وسائل التواصل الاجتماعي والمهتمين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقد لقي مقطع الفيديو انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من النشطاء بإيجاد حلول سريعة للآبار المكشوفة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

وعبّر مستخدمو وسائل التواصل عن قلقهم على الحالة النفسية للأم خلال الأيام التي فُقد فيها طفلاها، معتبرين أن من حفر البئر يتحمل كامل المسؤولية، ويجب أن يُعاقب ويتكفل بعلاج الأطفال والأسرة.

كما تساءل آخرون عن سبب عدم تغطية البئر، مشيرين إلى أن هذا الاستهتار يعرض الأطفال للخطر.

وعلق مغردون بأن خبر الحادث مؤلم، متخيلين شعور الطفلين في مكان مظلم وعميق، مؤكدين أن النجاة كانت لطفا من الله، رغم إصابة أحدهما بكسر في اليد وبعض الرضوض.

وقال أحد النشطاء "خوفا من الرعب والظلام والبرد، في مجرى مهجور بلا أنيس ولا جليس، يواجه الأطفال الألم والجوع والخوف… لكنّ لطف الله كان أسرع، فخرجوا سالمين".

وأضاف آخر "تخيلوا هؤلاء الأطفال الأخوين كانوا يلعبون وسقطوا في بئر مهجورة، ولهم يومين في بئر عميق ونسبة الهواء ضعيفة جدا. بعد يومين من البحث عنهم سمعهم طفل فأبلغ والده، والده أبلغ أطقم اللواء الخامس، وتم العثور عليهم وإخراجهم بعد يومين".

وطالب ناشطون الجهات المعنية بوضع آليات صارمة لتأمين جميع الآبار المكشوفة في المحافظة، بما في ذلك تركيب أغطية محكمة ووضع لوحات تحذيرية، منعا لتكرار حوادث مشابهة قد تعرض حياة الأطفال والمواطنين للخطر.