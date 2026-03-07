بزشكيان يدعو بوتين لتقديم دعم روسي لبلاده في الحرب

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين– الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد بلاده بأنها "عدوانية"، بحسب ما نقلته الرئاسة الإيرانية مساء الجمعة.

وأكد بزشكيان أن "استهداف قواعد أمريكية في دول الجوار إجراء دفاعي بحت"، داعيا بوتين إلى تقديم روسيا دعمها "للحقوق المشروعة لإيران في مواجهة العدوان".

موضحا لبوتين أن "اغتيال المرشد عمل جبان ومخالف لكافة القواعد الدولية"، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو هاجم إيران رغم إبلاغه موسكو سابقا بعدم نيته شن هجوم".

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية لوكالة رويترز أن بزشكيان قال لبوتين إنه يتوقع أن تدعم روسيا "الحقوق المشروعة لإيران في مواجهة العدوان باستخدام قدراتها الدولية".

ومن ناحيته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في اتصاله مع بزشكيان- عن تأييده لـ"وقف فوري لإطلاق النار في إيران"، وفق ما أعلنه الكرملين.

وقال الكرملين إنه "جرى التأكيد مجددا على الموقف المبدئي لروسيا بشأن ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية"، مضيفا أن بوتين دعا إلى "العودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية".

وسبق أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على تكلفة الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وقال بوتين -في تصريحات صحفية الأربعاء- إن الارتفاع في أسعار النفط والغاز تسببت فيه الأحداث في الشرق الأوسط، مضيفا "لم يقم أحد بخفض الإمدادات لكن الأسعار ارتفعت بشكل حاد، بسبب الوضع العام في الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق النفط والغاز".

وفي اتصال هاتفي جرى الاثنين بين بوتين وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعربا عن قلقهما من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وعواقبه الوخيمة.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين -في بيان له- بأن "الاتصال بحث تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل مفصل نتيجة للعدوان المسلح الأمريكي الإسرائيلي على إيران".

ووفقا لبيان الكرملين، فإن "ولي العهد يرى أن روسيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار الوضع في الشرق الأوسط".