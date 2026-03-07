العراق.. قتيل بغارة على مقر للحشد الشعبي بالموصل وتمديد إغلاق الأجواء

أعلنت السلطات في بغداد مقتل عنصر من الحشد الشعبي، اليوم السبت، في غارات جوية استهدفت قواعد عسكرية تابعة للحشد في شمال البلاد.

وذكرت الخلية الإعلامية الأمنية الحكومية أنه "في تمام الساعة 18:10 (15:10 ت غ)، استهدفت طائرات مجهولة الهوية اللواء الـ40 التابع للحشد الشعبي"، كما تعرض الفوج 33 (حشد شعبي) أيضا إلى استهداف جوي مجهول في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "هذين الاعتداءين الغاشمين أسفرا عن ارتقاء مقاتل شهيد وإصابة 3 آخرين، فضلا عن وقوع خسائر مادية كمعلومات أولية".

وفي وقت سابق، قال مصدر في الحشد الشعبي للجزيرة اليوم إن طائرات حربية" يرجح أن تكون أمريكية استهدفت مقرا لنا في الموصل شمالي العراق".

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة النظامية.

وتعرضت قواعد تابعة للحشد لهجمات متكررة منذ بداية الضربات الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران.

ضربة بمسيّرة في أربيل

وحول الأوضاع في إقليم كردستان العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم "معالجة طائرة مسيّرة مجهولة سقطت قرب مطار أربيل" .

وقالت الخلية، في بيان تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، إنه "في تمام الساعة 19:45 اليوم، تمت معالجة طائرة مسيّرة مجهولة قرب مطار أربيل، حيث سقطت على مخزن للمواد البلاستيكية، في منطقة كزنة مما أدى إلى اندلاع حريق فيه".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على جوانب مادية فقط".

وعيد إيراني

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم أن وحداته الصاروخية قصفت بالصواريخ مواقع الجماعات الانفصالية التي يؤويها اقليم كردستان العراق.

إعلان

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري أعلنت في بيان أن القصف جاء في الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم، بالتوقيت المحلي، وأن 3 "مواقع للانفصاليين الأكراد المناوئين لإيران والمنتشرين في إقليم كردستان العراق دكت بالصواريخ".

وحذر البيان هذه الجماعات الانفصالية بأنها "سيتم سحقها إذا أقدمت على مهاجمة وحدة الأراضي الإيرانية".

وصرح مصدر في قوات البيشمركة لوكالة الأنباء الألمانية بأن الدفاعات الجوية في الإقليم أسقطت اليوم مسيّرة بالقرب من مقر قيادة قوات أمن البيشمركة الكردية في محافظة السليمانية. وأكد عدم وقوع إصابات جراء الهجوم.

وتتعرض مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان بشكل شبه يومي لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ من جانب القوات الإيرانية وفصائل المقاومة الإسلامية في العراق.

وكانت مصادر كشفت الأسبوع الماضي لشبكة (سي إن إن) الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تعمل على تسليح القوات الكردية بهدف إشعال انتفاضة شعبية في إيران.

وذكر مسؤول كردي إيراني رفيع المستوى للشبكة الأمريكية أنه من المتوقع أن تشارك قوات المعارضة الكردية الإيرانية في عملية برية غرب إيران خلال الأيام المقبلة. وأوضح المصدر، أن المليشيات تتوقع دعما أمريكيا وإسرائيليا.

إغلاق الأجواء

في غضون ذلك، أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتبارا من ظهر اليوم ولغاية يوم لثلاثاء المقبل كإجراء احترازي مؤقت.

وذكرت سلطة الطيران المدني، في بيان صحفي، أن هذا القرار "يأتي استنادا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يعاد تقييمه وفقا للمستجدات"، مضيفة أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقا".

من جهته، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم على أهمية اليقظة التامة والحذر في حماية المنشآت الحيوية وضرورة الالتزام التام بالقوانين النافذة والتعامل بمهنية عالية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) أن الشمري، أجرى زيارة ميدانية تفقدية شملت مقر الوحدة الخامسة التابعة لآمرية حماية السجون في محافظة بابل، ومقر الوحدة الثانية التابعة للآمرية ذاتها في محافظة النجف الأشرف".

وأضاف البيان، أن "الشمري اطلع خلال جولته على مستوى الجاهزية الأمنية والقتالية للوحدتين"، مشددا على "أهمية اليقظة التامة والحذر في حماية المنشآت الحيوية، كما التقى الشمري الضباط والمنتسبين".

يذكر أن العراق سبق وأكد أنه لا يرغب في الانجرار إلى الصراع الذي يجتاح الشرق الأوسط، لكنه لم يسلم منه.