بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان -فجر السبت- مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وذلك في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين.

وقال بن سلمان -في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"- إنه التقى قائد الجيش الباكستاني، وبحث معه "الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين بلدينا".

وأضاف أن الجانبين ناقشا -في العاصمة السعودية الرياض- سبل وقف هذه الاعتداءات "التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة".

وأشار وزير الدفاع السعودي إلى أن الطرفين أعربا عن أملهما في أن "يُغلّب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقّعا -في سبتمبر/أيلول الماضي- اتفاق دفاع إستراتيجي مشترك بين البلدين، خلال زيارة أجراها شريف إلى الرياض.

وقال بيان مشترك صدر آنذاك إن الاتفاقية تأتي "في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم"، كما تهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي بين الجانبين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداء عليهما معا، وفق البيان.

وتعرضت 8 دول عربية -هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والأردن والعراق- لهجمات إيرانية منذ 28 فبراير/شباط الماضي، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة حربا لا تزال متواصلة على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف "مصالح أمريكية" في تلك الدول، غير أن بعض الهجمات أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.