الحرس الثوري الإيراني يتوعد القوات الأمريكية العابرة لمضيق هرمز

توعد الحرس الثوري الإيراني، السبت، القوات الأمريكية التي سترافق سفنا تجارية لعبور مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران إغلاق الممر الملاحي الحيوي وأصبحت حركة الملاحة فيه شبه متوقفة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأعلن وزير الطاقة الأمريكي طريس رايت أن البحرية الأمريكية تستعد لمواكبة السفن في المضيق الإستراتيجي.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، قوله "إننا في انتظارهم.. نوصي الأمريكيين قبل اتخاذ أي قرار أن يتذكروا الحريق الذي استهدف ناقلة النفط الأمريكية العملاقة بريدجتون عام 1987 وناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرا".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصدر قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضعت تغطية تأمينية بقيمة 20 مليار دولار لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

كما نقلت فوكس نيوز عن البيت الأبيض قوله "لن نضطر للقلق بشأن مضيق هرمز لأننا سننتزع كل النفط من أيدي الإرهابيين".

وأفادت وكالة أنباء الصحافة الفرنسية، وفقا لتحليل أجرته لبيانات موقع "مارين ترافيك"، أن 9 سفن تجارية (ناقلات نفط أو سفن شحن) فقط عبرت مضيق هرمز منذ الاثنين الماضي، مع إخفاء بعضها أحيانا مواقع وجودها، وذلك بعد هجمات استهدفت سفنا أخرى.

وأضافت الوكالة أنه في خضم الهجمات المحتدمة في الشرق الأوسط، عبرت 3 ناقلات نفط وسفينة واحدة لنقل الغاز المُسال المضيق الذي يمرّ عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا و20% من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت إن العدد يقتصر على السفن التي أرسلت إشارة واحدة على الأقل من جانبي مضيق هرمز، من دون احتساب سفن أخرى يُحتمل أن تكون أبحرت من دون بثّ موقعها.

ومنذ بدء الضربات الإسرائيلية الأمريكية لإيران في 28 فبراير/شباط الماضي، يعرقل الحرس الثوري حركة مرور السفن في مضيق هرمز. وهدد مساء الاثنين، بـ"حرق أيّ سفينة" تحاول عبور المضيق.

وليست البيانات كلّها شاملة، فبعض ناقلات النفط تعبر المضيق "بأجهزة إرسال واستقبال مطفأة"، على ما قال الأربعاء مات رايت المحلّل لدى مجموعة "كبلر" التي تشرف على موقع "مارين ترافيك".

فعلى سبيل المثال، أصدرت ناقلة النفط "كافومالياس" إشارة في 3 مارس/آذار من شرق المضيق ثمّ بعد حوالي 14 ساعة من الجانب الآخر في الخليج. وفي الأوقات العادية، يسجَّل عبور 138 سفينة في المضيق كلّ 24 ساعة.