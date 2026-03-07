البنتاغون يقلّل من أهمية تقارير عن تعاون استخباري روسي مع إيران

قلّل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الجمعة، من أهمّية تقرير مفاده أن روسيا تزوّد إيران بمعلومات عن أهداف أمريكية محتملة في الشرق الأوسط.

وخلال مقابلة أجراها مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" نشرت مقاطع منها الجمعة، علّق هيغسيث على هذا التقرير قائلا: "قادتنا العسكريون على علم بكل التفاصيل".

وأضاف في المقابلة التي من المقرر بثها كاملة الأحد: "ذلك لا يقلقنا، سنتعامل مع الأمر إذا لزم الأمر"، مؤكدا "نحن نراقب كل شيء" من دون أن يؤكد هذه المعلومات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت، نقلا عن مصادر مطلعة عن الشؤون الاستخباراتية، بأن روسيا زوّدت إيران بمواقع تجهيزات عسكرية أمريكية، بما فيها سفن وطائرات، بينما خلصت إلى أنه لا يبدو أن الصين تساعد الدفاعات الإيرانية.

وقال مسؤولان مطلعان على معلومات استخباراتية أمريكية إن روسيا وفرت لإيران معلومات يمكن أن تساعدها على استهداف سفن وطائرات حربية وأصول أمريكية أخرى في المنطقة.

ولفت المسؤولان -اللذان لم يصرّح لهما بالتعليق علنا على هذه المسألة الحساسة وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما- إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تتوصل إلى أن روسيا تقوم بتوجيه إيران بشأن كيفية استخدام هذه المعلومات، إلا أن هذه تُعَد أول إشارة على أن موسكو سعت إلى الانخراط في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل أسبوع.

من جهتها، قللت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أيضا من أهمية هذه التقارير، وقالت خلال إحاطة إعلامية: إن "هذا لا يُحدث أيّ فرق واضح بشأن العمليات العسكرية في إيران لأننا نبيدهم بالكامل"، وأضافت: "نحن نحقّق الأهداف العسكرية لهذه العملية وسنواصل على هذا المنوال".

ورفضت ليفيت الإفصاح عما إذا كان الرئيس الأمريكي ترمب قد تحدث مع الرئيس الروسي بوتين بشأن ما تردد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، أو بشأن ما إذا كان يعتقد أن روسيا يجب أن تواجه عواقب، قائلة إنها ستترك للرئيس الحديث عن ذلك بنفسه.

من جهته، رد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا ستتجاوز الدعم السياسي وتوفر مساعدة عسكرية لإيران، بالقول إنه "لم يصل أي طلب من طهران بهذا الشأن".

وأوضح بيسكوف، الجمعة، قائلا: "نحن في حوار مع الجانب الإيراني، ومع ممثلي القيادة الإيرانية، وسنواصل هذا الحوار بالتأكيد".

وعندما تم الإلحاح عليه للرد حول ما إذا كانت موسكو قد قدمت أي مساعدة عسكرية أو استخباراتية لطهران منذ بدء الحرب، امتنع بيسكوف عن التعليق.

يُذكَر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تأييده لوقف فوري لإطلاق النار في إيران، وذلك في اتصال مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين إنه "جرى التأكيد مجددا على الموقف المبدئي لروسيا بشأن ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية"، مضيفا أن بوتين دعا إلى "العودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية".