استشهاد فلسطيني وإصابة طفلته بقصف إسرائيلي جنوبي غزة

استُشهد فلسطيني وأُصيبت طفلته جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر طبي قوله إن الفلسطيني أحمد محمد القدرة (34 عاما) استُشهد بقصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، بينما أُصيبت طفلته "جوليا" بجراح خطيرة.

وذكر شهود عيان أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل القدرة في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش وسط خان يونس، بموجب الاتفاق.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ فجر السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا وبحريا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت مصادر إن مقاتلات إسرائيلية قصفت مواقع متفرقة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، في مناطق تخضع لسيطرة الجيش وفق الاتفاق.

وأفادت المصادر بأن قوات من البحرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة.

وفي سياق متصل، فقد شهدت المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة قصفا إسرائيليا مدفعيا متقطعا، حسب المصادر ذاتها.

وجنوبي القطاع، أشارت المصادر المحلية إلى أن المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارة واحدة على الأقل شرقي مدينة خان يونس، ضمن مناطق سيطرة الجيش وفق الاتفاق.

كما أطلقت البحرية الإسرائيلية نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية للمدينة، حسب المصادر ذاتها.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحتى مساء الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي في خروقاته المتواصلة بالقصف وإطلاق النار 636 فلسطينيا وأصاب 1704 آخرين.

وجرى التوصّل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.