استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في قطر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، مساء اليوم، عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة، في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه المرحلة ستشمل تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين العالقين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في قطاع الطيران المدني.

وأكدت الهيئة مواصلة العمل بأقصى درجات الجاهزية التشغيلية، وبالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة في الدولة لضمان سلامة وأمن المسافرين والعاملين في قطاع الطيران، إلى جانب الحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

ونوهت الهيئة إلى أن الرحلات التي سيجري تشغيلها في هذه المرحلة لا تشمل الرحلات المجدولة من وإلى الدوحة، مؤكدة أن استئنافها سيجري فور صدور إعلان رسمي بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.

إجلاء للمسافرين العالقين

وفي تعليقه على التطورات، أوضح مراسل الجزيرة في الدوحة، حسان مسعود، أن فتح المسارات الجوية سيتم بشكل جزئي ومحدود، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية، حيث ستخصص هذه المسارات لتنفيذ عدد من الرحلات التي سيجري الإعلان عنها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وشركات الطيران.

وأضاف أن هذه الرحلات ستشمل عمليات إجلاء للمسافرين العالقين، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي، مشيرا إلى أن الجهات المعنية ستعلن تباعا عن تفاصيل المسارات الجوية الجديدة وجدولة الرحلات المرتبطة بها.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هذا التطور يعكس انتقال البلاد إلى مرحلة مختلفة بعد أيام من توقف الرحلات الجوية عقب الهجمات التي استهدفت المجال الجوي القطري، والتي قالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية تصدت لها بنجاح خلال الأيام الماضية.

إعلان

وأوضح مسعود أن استئناف الرحلات المخصصة للطوارئ سيتيح أيضا البدء في إجلاء آلاف المسافرين العالقين داخل قطر، حيث وصل عددهم إلى نحو 8 آلاف مسافر خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن السلطات القطرية كانت قد اتخذت إجراءات متعددة للتعامل مع أوضاع هؤلاء المسافرين، شملت توفير الرعاية والخدمات اللازمة لهم، إضافة إلى العمل على تأمين مغادرة بعضهم برا، قبل أن يبدأ الآن خيار الإجلاء الجوي عبر المسارات المخصصة للطوارئ.

ولفت مراسل الجزيرة إلى أن إعلان استئناف الحركة الجوية الجزئية يحمل مؤشرات إيجابية لسكان قطر، خاصة في ظل تراجع وتيرة الهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث لم يسمع سكان الدوحة أصوات انفجارات كما حدث في الأيام السابقة، وهو ما يُعزى إلى نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض التهديدات.