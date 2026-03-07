إعلام إسرائيلي: 3 أمور ستجبر ترمب على إيقاف الحرب

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن 3 معايير قد تحدد مدة الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب على طهران وهي: أسعار النفط، وعدد قتلى الجيش الأمريكي، والرأي العام داخل الولايات المتحدة.

وادعت القناة الخاصة أن "إسرائيل والولايات المتحدة رصدتا تصدعات متزايدة في النظام الإيراني، تتجلى في أن المسؤولين الإيرانيين لا يعملون بتنسيق فيما بينهم".

وذكرت أن "الهدف الأمريكي ينحصر في تدمير البنية التحتية العسكرية والسلطوية للنظام الإيراني".

أما الخطوة التالية، وفق القناة، فهي "دعوة الشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع، بدعم من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، وتوقع انشقاقات".

وبشأن مستقبل الحرب، قالت القناة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "لديه رؤية خروج أحادية الجانب، وبعدها يُرجّح أن يعلن النصر إذا لم يسقط النظام".

وأوضحت أن ترمب "لا يستخدم هدف إسقاط النظام بشكل معلن"، في إشارة إلى عدم التأكد من إمكانية حدوث ذلك.

وختمت القناة بالتأكيد على أن "المعايير الثلاثة التي يتوقع أن تحدد مدة المعركة هي: أسعار النفط، وعدد الخسائر في الجيش الأمريكي، والرأي العام في الولايات المتحدة".

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران بأكثر من 10%، أمس الجمعة، متجاوزة حاجز 94 دولارا.

وتشير تقديرات لشبكة "بلومبيرغ" إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى 108 دولارات للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز حوالي 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، فضلا عن نسبة كبيرة من شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا وأوروبا.

ويواجه ترمب تراجعا متزايدا لدعم الرأي العام الأمريكي للحرب على إيران، التي أسفرت عن مقتل 6 عسكريين أمريكيين وإصابة 18 آخرين "بجروح خطيرة"، وفق ما أُعلن حتى الآن.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن 6 من كل 10 أمريكيين، يعارضون استمرار هذه الحرب.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات من الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، وترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيّرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بأنه "مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدَفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.