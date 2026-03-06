4 أسئلة تكشف سبب تعطل الملاحة الجوية والبحرية في حروب 2026؟

في وقت تترقب فيه شعوب المنطقة أصوات الانفجارات المدوية وصافرات الإنذار، تدور في سماء الشرق الأوسط "حرب صامتة" أعادت صياغة مفهوم الصراع في عام 2026.

لم تعد السيادة اليوم لمن يمتلك الطائرة الأغلى أو الصاروخ الأسرع، بل لمن يسيطر على "الإشارة"، حيث تسقط فيها الطائرات وتتوه فيها السفن دون إطلاق رصاصة واحدة، لتتحوّل الأجواء في الشرق الأوسط إلى ساحة للتلاعب بالواقع الرقمي.

هذا التقرير يستعرض كيف تحولت المنطقة في ظل أجواء الحرب الدائرة منذ 6 أيام إلى أخطر "ثقب أسود" للملاحة في العالم. من خلال 4 أسئلة محورية، سنكشف كيف يتم إسقاط الطائرات واختطاف مسارات السفن باستخدام تكنولوجيا "تزييف الواقع" التي غيّرت مفهوم الحرب التقليدية.

1: لماذا توصف سماء الشرق الأوسط حاليا بأنها "الثقب الأسود" للملاحة العالمية؟

تُعتَبر المنطقة اليوم البؤرة الأخطر عالميا بسبب ما يُعرَف بـ"التزييف الرقمي".. في هذه الحرب، لا يتم قطع الإشارة فقط، بل يتم بث "إشارات كاذبة" تخدع أجهزة الطيران، مما يجعل الطيار يرى نفسه على الشاشة في موقع يبتعد مئات الكيلومترات عن موقعه الحقيقي.

هذا التلاعب لا يقتصر على الطائرات المدنية التي توقّفت حركتها في معظم دول المنطقة وحسب، بل شمل السفن والطائرات المسيرة والطائرات الحربية، متسببا في حالة من "عمى تقني" قد يؤدي لارتطام الطائرات بالجبال أو دخولها مناطق اشتباك عن طريق الخطأ.

تكمن القوة في هذا السلاح "الصامت" في أنه لا يترك أثرا ماديا، فالطائرة تسقط أو تنحرف دون انفجار خارجي، مما يجعل من الصعب إثبات الجهة الفاعلة.

وقد تزايدت هذه الحوادث في مارس 2026 بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت الأنظمة الدفاعية والتشويش العسكري يغطيان مساحات شاسعة، لتتحول أجواء المنطقة إلى منطقة "خارج السيطرة الرقمية" تهدد أمن الطيران العسكري والمدني على حد سواء.

وتلجأ بعض الدول عادة إلى هذا التلاعب بنظام الملاحة العالمي الـ"جي بي إس" لأسباب عسكرية وأمنية بحتة، وفي سياق النزاعات في الشرق الأوسط يُستخدَم التشويش لحماية المنشآت الحيوية ومنع توجيه الأسلحة الدقيقة، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ، أو لأغراض استخباراتية مثل جمع المعلومات وتضليل الأجهزة الاستخباراتية المعادية.

2: كيف تاهت السفن وناقلات النفط في مياه الخليج؟

في تطور خطير شهدته مياه الخليج العربي ومضيق هرمز مطلع الشهر الجاري، تعرّضت أكثر من 1100 سفينة لهجمات تزييف إشارات الـ"جي بي إس" GPS، حيث بدأت أنظمة الملاحة البحرية (AIS) تظهر مواقع خيالية تماما للسفن.

هذه الهجمات جعلت ناقلات نفط عملاقة تظهر على الرادارات وكأنها "تبحر فوق اليابسة" أو داخل مطارات دولية، مما خلق حالة من الشلل المروري البحري خوفا من وقوع اصطدامات كارثية أو انحراف السفن نحو حقول ألغام بحرية ومناطق عسكرية محظورة.

ووُضعت السفن بشكل زائف في مطارات، ومحطة طاقة نووية، وعلى الأراضي الإيرانية، مما خلق مخاطر ملاحية، إذ حددت شركة "ويندوارد" وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الصناعي البحري (Windward)، ما لا يقل عن 21 مجموعة تشويش جديدة لنظام (AIS) عبر مياه الإمارات وقطر وعُمان وإيران.

تباطأت حركة المرور عبر مضيق هرمز، مع قيام بعض الناقلات التابعة لجهات غربية بالعبور "مظلمة" (مطفأة الأجهزة) أو عكس مسارها.

هذا "التلاعب الرقمي" بالمسارات البحرية لم يكن مجرد عطل فني، بل هو تكتيك متعمّد لخلق فوضى في سلاسل التوريد العالمية واستدراج السفن لمناطق معينة.

وبسبب هذا التزييف الرقمي، اضطر قباطنة السفن للعودة إلى أساليب الملاحة التقليدية القديمة بالاعتماد على البصر والرادار اليدوي، بعيدا عن التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت أداة بيد القوى المتصارعة في المنطقة لتضليل حركة التجارة الدولية.

3: كيف أصبح المسافرون المدنيون جزءا من "المواجهة الرقمية" بأجواء المنطقة؟

الطائرات المدنية، التي تعتمد كليا على أنظمة الأقمار الصناعية للهبوط والملاحة، وجدت نفسها فجأة "عمياء" وسط أجواء المنطقة، حيث تتلقى أنظمة القيادة إشارات مضللة توهم الطيار بأنه يطير فوق دولة أخرى، أو تدفعه للانحراف نحو ممرات جوية عسكرية خطيرة دون أن يشعر، مما يضع حياة مئات الركاب على المحك.

بسبب هذه الفوضى، اضطرت كبرى شركات الطيران العالمية لتغيير مساراتها بعيدا عن بؤر التشويش، وأصبح الطيارون يتلقون تدريبات مكثفة على "الملاحة العمياء"، وهي العودة لاستخدام الرادار التقليدي والتواصل الصوتي مع الأبراج الأرضية بدلا من التكنولوجيا الذكية.

هذا الوضع -وفقا لخبراء تقنيين- حوّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط إلى ما يشبه "عبور حقل ألغام رقمي"، حيث يمكن لغلطة في إشارة الـ"جي بي إس" أن تحوّل طائرة ركاب إلى هدف عسكري محتمل بالخطأ.

بالإضافة إلى حدوث اضطرابات في حركة المرور، مما يؤدي إلى الازدحام والاختناقات المرورية، وخسائر فادحة في قطاع الطاقة، كونه يؤثر على عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، يتسبب بدوره في خسائر اقتصادية كبيرة.

لم يعد التشويش مجرد إزعاج، بل أكدت تقارير عام 2026 أن شركات الطيران في الشرق الأوسط اضطرت لتغيير مساراتها بعد أن تسبب تزييف الـ"جي بي إس"، في فصل الطيار الآلي بشكل مفاجئ، مما أجبر إدارة الطيران الفدرالية على إصدار تنبيهات روتينية للطيارين للتحذير من هذا الخطر.

4: هل ينتهي عصر الصواريخ التقليدية أمام الليزر؟

نشهد الآن التحول الأكبر في تاريخ الحروب، حيث بدأت "أسلحة الطاقة الموجهة" بأخذ مكان الصواريخ الدفاعية التقليدية.

هذه الأسلحة، التي تشمل مدافع الليزر والميكروويف عالي الكثافة، لا تطلق مقذوفات متفجرة، بل تطلق حزما من الطاقة غير المرئية تسير بسرعة الضوء.

تكمن قوة هذه الأسلحة في سرعتها الفائقة وتكلفتها الزهيدة مقارنة بالصواريخ الاعتراضية التي تكلف الملايين، فطلقة الليزر الواحدة قد لا تتكلف سوى بضعة دولارات (ثمن الكهرباء المشغلة لها).

في خضم الرشقات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل، نشرت "غرفة عمليات الحرب الإسرائيلية" مقاطع فيديو توثق النجاح في اعتراض صواريخ حزب الله بواسطة منظومة "الشعاع الحديدي". ويُعد هذا أول استخدام قتالي فعلي للمنظومة على الإطلاق، وهي اللحظة التي وصفتها تل أبيب بأنها بداية "عصر جديد من الحروب".

وأظهرت اللقطات أن النظام القائم على الليزر وهو يُحيّد التهديدات في الجو، مما قلل بفعالية من المخاطر على المراكز السكنية.

طُورت هذه المنظومة على مدار أكثر من عقد وسط مخاوف إسرائيل من أي هجمات مماثلة لتلك التي تشهدها هذه الأيام، وأُعلن عن دخولها الخدمة العملياتية في سبتمبر/أيلول 2025.

وعقب أدائها القتالي هذا الأسبوع، وقّعت إسرائيل عقودا جديدة تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار لتوسيع الإنتاج بشكل كبير، وعلى عكس منظومة "القبة الحديدية" التي تستخدم صواريخ اعتراضية باهظة الثمن، يعتمد "الشعاع الحديدي" على مصدر طاقة مستمر، مما يوفر نظريا "مخزونا غير محدود" من الذخيرة طالما توفرت الطاقة اللازمة لليزر.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن هذه التكنولوجيا لا تزال تواجه تحديات في الظروف الجوية السيئة، حيث يمكن للغطاء السحابي الكثيف أو الغبار أن يشتت شعاع الليزر ويُضعف قدرته التدميرية.

وفي مواجهات مارس/آذار 2026، أثبتت هذه المنظومات فاعلية في التصدي لأسراب المسيرات الانتحارية، مما جعل القوى العسكرية تتسابق لامتلاك "القبة الليزرية" التي توفر حماية صامتة ونظيفة، وتنهي المعركة دون الحاجة لصوت انفجارات مدوية أو شظايا متناثرة.