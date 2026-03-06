قطر تدين هجوما إيرانيا استهدف منشآت بالبحرين تضم عناصر من قواتها البحرية

أدانت دولة قطر بـ"أشد العبارات" الهجوم الإيراني الذي استهدف مباني في مناطق متفرقة من مملكة البحرين، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، كانوا يشاركون ضمن مركز العمليات البحري الموحّد التابع للقيادة العسكرية الموحّدة لمجلس التعاون الخليجي.

واعتبرت الدوحة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية، أنها تعدّ هذا الاستهداف "عملا عدائيا سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة".

لا إصابات

وأوضحت قطر أن أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية الذين كانوا في المباني المستهدفة بخير ولم يصب أي أحد منهم، مضيفة أن سفارتها لدى البحرين اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.

وأكدت قطر تضامنها الكامل مع البحرين في مواجهة هذا الاعتداء، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك "يشكّل تصعيدا خطيرا يمسّ أمن دول مجلس التعاون، ويقوّض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول".

وجددت الدوحة إدانتها لكافة الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة منشآتها، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنّب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر.