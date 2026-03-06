فاطمة وماكرون.. رسالة عبر "إنستغرام" تكشف موقف فرنسا من حرب إيران

في خضم التصعيد العسكري المتسارع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، برز إلى الواجهة رسالة صوتية بين طفلة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فقد أثارت رسالة صوتية وجهها الرئيس الفرنسي لطفلة تدعى "فاطمة" تساؤلات حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأداة لاحتواء القلق الشعبي من شبح الحرب.

صوت يكسر صمت الدبلوماسية

بدأت القصة برسالة صوتية تلقتها منصة "إنستغرام" الخاصة بالرئيس ماكرون من طفلة تدعى فاطمة، عبّرت فيها عن خوفها البالغ من الحرب الدائرة، متسائلة ببراءة: "سيد ماكرون، هل يمكنك إيقاف الحرب؟ أرى أنك تتحدث كثيرا، لكنني في الحقيقة لم أكمل حياتي بعد ولا أريد أن تكون هناك حرب".

لم تمر الرسالة دون رد، حيث بادر ماكرون بالرد عبر تسجيل صوتي قال فيه: "أريد طمأنتك، أنتم لن تخوضوا الحرب، وستستمرون في التعلم وبناء مستقبلكم".

ولم يكتف ماكرون بالطمأنة الشخصية، بل استغل المقطع الصوتي لتوضيح ثوابت الموقف الفرنسي من الصراع، مبررا العمليات العسكرية الجارية ضد إيران بأنها جاءت نتيجة لسياسات طهران الإقليمية، التي وصفها بـ"الخطيرة"، مستشهدا ببرنامج الأسلحة النووية والباليستية، وزعزعة استقرار دول المنطقة. وأكد ماكرون أن فرنسا ليست طرفا مباشرا في القتال ولا تنوي الانخراط فيه عسكريا.

وأوضح أن الدور الفرنسي يتركز على تقديم المساعدة لحلفاء فرنسا (كالإمارات، قطر، الكويت، والأردن، ولبنان) في الدفاع عن أنفسهم واعتراض التهديدات الصاروخية.

وشدد الرئيس ماكرون على أن فرنسا تحشد جهودها لضمان أمن الملاحة البحرية وتأمين حركة ناقلات النفط، باعتبارها ركيزة للمصالح التجارية والاقتصادية.

"براءة الطفل" مقابل "دهاء السياسة"

هذه المبادرة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرقمية، حيث انقسمت آراء المتابعين إلى معسكرين رئيسيين، المعسكر الأولى رأى فيه البعض لفتة إنسانية تعكس مسؤولية القادة تجاه جيل المستقبل، معتبرين أن "عالم الأطفال" الخالي من الكراهية والسلطة هو النموذج الذي يجب أن يحتذي به السياسيون.

في المقابل، اعتبر قطاع من المتابعين والمدونين أن هذه الخطوة "استعراض سياسي" مدروس بعناية. ويرى أصحاب هذا الرأي أن استخدام "رسالة طفلة" هو أسلوب للالتفاف على الرأي العام وكسب التعاطف.

وأشاروا إلى أن التوقيت والرسائل المبطنة التي حملها التسجيل تشير إلى محاولة غير مباشرة لتهيئة الشعوب لمرحلة جديدة من الصراع، وتبرير التدخل الفرنسي من خلال "غلاف الطمأنة".

وهناك من شكك في عفوية الرد، حيث اعتبر البعض أن ماكرون استثمر في هذا الحادث لإيصال رسالة سياسية موجهة إلى الداخل والخارج تحت ستار التواصل الشخصي.