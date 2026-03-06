3 دفعات خلال نصف ساعة.. إيران تقصف تل أبيب بصواريخ "خيبر شكن"

شن الحرس الثوري الإيراني مساء الخميس هجوما على تل أبيب، مستخدما صواريخ "خيبر شكن"، وذلك في اليوم السادس من بدء التوترات في الشرق الأوسط.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 4″ بهجمات مركبة من صواريخ ومسيَّرات استهدفت وسط تل أبيب.

وأضاف الحرس الثوري أنه استخدم صواريخ "خيبر شكن" على أهداف في قلب تل أبيب.

وأكد الجيش الإسرائيلي رصد الصواريخ والمسيَّرات التي أطلقتها إيران، مشددا على تفعيل منظومات الدفاع لاعتراضها، وسط دوي سلسلة انفجارات في تل أبيب.

و"خيبر شكن" هو صاروخ باليستي متوسط المدى، كشف عنه الحرس الثوري الإيراني عام 2022، يعمل بالوقود الصلب، ويصل مداه إلى نحو 1450 كيلومترا، ويتميز برأس حربي قابل للمناورة لتفادي الدفاعات الجوية.

واستهدفت إيران إسرائيل بصواريخ "خيبر شكن" للمرة الأولى خلال حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.

3 دفعات

وأوضحت مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي أن الحرس الثوري أطلق 3 دفعات صاروخية على وسط تل أبيب خلال نصف ساعة.

وأشارت إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، مؤكدة انتشار الدفاع المدني والشرطة في الأماكن التي اندلعت فيها حرائق جرّاء الشظايا المتناثرة إثر عمليات اعتراض الصواريخ في أماكن متفرقة من تل أبيب.

ولفتت إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في مطار بن غوريون جرّاء الصواريخ التي أطلقتها إيران اتجاه تل أبيب خلال محاولة هبوط طائرة إسرائيلية، مما استدعى تحليقها في الأجواء مدة ساعة قبل أن تستطيع الهبوط.

وأفادت المراسلة برصد إسرائيل صاروخا انشطاريا يحمل رؤوسا متفجرة، وهو ما تطلب تنفيذ عمليات اعتراض مكثفة من أجل تفادي الأضرار.

في الأثناء، أفادت صحيفة هآرتس بوقوع أضرار كبيرة في مبان عدة بمواقع وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.

تساؤلات بإسرائيل

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية تخفيف القيود بعد تقييم للوضع الأمني، مما يثير تساؤلات داخل إسرائيل بشأن إن كان التهديد القادم من إيران قد تراجع بالفعل.

وكان رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي إيال زامير قد قال إن الهجمات التي نفذها سلاح الجو خلال الأيام الماضية نجحت في تقويض القدرات الباليستية الإيرانية بنحو 60%.

وتفرض إسرائيل تعتيما شبه كامل على تفاصيل الخسائر الناجمة عن الصواريخ التي أُطلقت من إيران، بما يشمل أعداد الصواريخ وأماكن سقوطها، وفق ما تذكره وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات اتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية وخليجية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق مدنية بينها موانئ ومبانٍ سكنية.