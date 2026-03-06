100 ألف نازح في لبنان والحكومة تستنجد بأصدقائها لوقف الغارات الإسرائيلية

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التأكيد على رغبة بلاده في التفاوض، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحييد المنشآت والممتلكات المدنية عن دائرة الاستهداف.

وفي معرض توصيفه للموقف الرسمي تجاه التصعيد مع إسرائيل، قال سلام إن لبنان "لم يختر هذه الحرب"، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتنسيق مع أصدقاء لبنان للعمل على وقف ما يجري وحماية البلاد.

وفي لقاء جمعه بسفراء دول عربية وأجنبية، أطلق رئيس الحكومة تحذيرا من وقوع "كارثة إنسانية وشيكة" نتيجة نزوح آلاف اللبنانيين من منازلهم، لا سيما عقب الغارات العنيفة التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت منذ ليل الخميس. مؤكدا أن تداعيات هذا النزوح على الصعيدين الإنساني والسياسي قد تكون "غير مسبوقة".

بدوره، أجرى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي اتصالا هاتفيا مع نظيره العُماني، دعا فيه مسقط لتوظيف "ثقلها الدبلوماسي" لدى الأطراف المعنية، بهدف منع "استدراج نيران الحرب" إلى الداخل اللبناني.

موجات نزوح

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل تصاعد حدة التوتر في لبنان خلال الأيام الأخيرة، إذ تسببت الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت في موجات نزوح جماعي غير مسبوقة، اضطر بسببها آلاف السكان لمغادرة منازلهم على عجل وسط ظروف بالغة الصعوبة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن نحو 100 ألف شخص يقيمون في 441 منشأة إيواء جماعية في لبنان، بعدما اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من القصف الإسرائيلي.

وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين أن أعداد النازحين في تزايد يومي، مشيرة إلى وجود آلاف العائلات، بمن فيهم الأطفال والمسنون، في وسط العاصمة دون مأوى آمن، مما يستوجب تدخلا إنسانيا عاجلا لتوفير الحماية والمساعدة الضرورية لهم.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أعلن الاثنين الماضي حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون، وحصر مجال عمله في الشق السياسي، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحزب صواريخ على مدينة حيفا.

كما طلبت الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لمنع إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفق القوانين المرعية.

في حين قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مساء الأربعاء إن الحزب أطلق صواريخ على "إسرائيل" ردا على انتهاكاتها في لبنان على مدى 15 شهرا عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.