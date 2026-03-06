واشنطن بوست.. هكذا تساعد روسيا إيران لاستهداف القوات الأمريكية

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة نقلا عن 3 مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية، بأن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية لاستهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، في أول مؤشر على مشاركة خصم رئيسي آخر للولايات المتحدة -ولو بشكل غير مباشر- في الحرب.

ومنذ بدء الحرب، السبت، زوّدت روسيا إيران بمواقع الأصول العسكرية الأمريكية، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات، حسبما أفاد المسؤولون الثلاثة لواشنطن بوست، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية الموضوع.

وقال أحد المصادر للصحيفة "يبدو أنها جهود شاملة للغاية"، فيما أوضحت الصحيفة أن "السفارة الروسية في واشنطن لم ترد على طلب للتعليق".

وقتل 6 جنود أمريكيين وأُصيب آخرون بجروح في هجوم إيراني بطائرة مسيّرة يوم الأحد في الكويت، كما أطلقت إيران آلاف الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه ومئات الصواريخ على مواقع عسكرية أمريكية وسفارات ومدنيين.

في حين استهدفت الحملة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة أكثر من 2000 هدف إيراني، بما في ذلك مواقع صواريخ باليستية وأصول بحرية وقيادة البلاد.

الرد الإيراني يتضاءل

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي -دون التعليق على أي مساعدات روسية لإيران- "إن النظام الإيراني يُسحق تماما"، مضيفة أن "ردهم الصاروخي الباليستي يتضاءل يوما بعد يوم، وبحريتهم تُدمر، وقدرتهم الإنتاجية تهدم، ووكلاءهم بالكاد يبدون مقاومة".

وعندما سُئل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، هذا الأسبوع عن رسالته إلى روسيا والصين، اللتين تُعدان من أقوى داعمي إيران، قال إن "روسيا والصين ليستا عاملا مؤثرا في هذا الشأن".

وقال مسؤولان مطلعان على الدعم الروسي لإيران "إن الصين لا يبدو أنها تُقدم أي دعم للدفاع الإيراني، على الرغم من العلاقات الوثيقة بين البلدين"، بحسب واشنطن بوست.

ونقلت الصحيفة عن محللين أن تبادل المعلومات الاستخباراتية يتماشى مع نمط الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية، والتي تشمل البنية التحتية للقيادة والسيطرة، والرادارات، والمنشآت المؤقتة، مثل تلك التي استهدفت الكويت.

كما استُهدفت محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في السفارة الأمريكية بالرياض، في الأيام الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن دارا ماسيكوت -الخبيرة في الشؤون العسكرية الروسية بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي- قولها إن "إيران توجه ضربات دقيقة للغاية إلى رادارات الإنذار المبكر أو رادارات ما وراء الأفق. إنهم يفعلون ذلك بطريقة دقيقة للغاية، ويستهدفون مراكز القيادة والسيطرة".

وأضافت ماسيكوت أن إيران لا تمتلك سوى عدد قليل من الأقمار الصناعية العسكرية، ولا تملك منظومة أقمار صناعية خاصة بها، مما يجعل الصور التي توفرها القدرات الفضائية الروسية الأكثر تطورا ذات قيمة عالية.

بدورها، قالت نيكول غراجيفسكي -الباحثة في مركز بيلفر التابع لكلية كينيدي بجامعة هارفارد والمتخصصة في دراسة التعاون الإيراني الروسي- إن الضربات الإيرانية اتسمت بمستوى عالٍ من "التعقيد"، سواء من حيث الأهداف التي استهدفتها طهران أو من حيث قدرتها في بعض الحالات على اختراق الدفاعات الأمريكية والحليف.

وقالت "إنهم يخترقون الدفاعات الجوية"، مشيرة إلى أن جودة الضربات الإيرانية بدت وكأنها قد تحسنت حتى منذ حربها التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل الصيف الماضي.

وتعرض مبنى مجاور لمقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في الجفير بالبحرين، لأضرار جراء هجوم شنته طائرة إيرانية مسيّرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.