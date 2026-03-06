نصف مليون نازح في لبنان واكتظاظ الطرقات يضاعف المعاناة

ارتفع عدد النازحين في لبنان إلى نحو نصف مليون شخص، أغلبهم من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوب لبنان، في ضوء تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المكثف واتساع رقعته.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد -خلال حديثها للجزيرة- إن الوزارة تعمل على توفير متطلبات الإيواء للنازحين، لكنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى جميع المتضررين، مشيرة إلى أن الاكتظاظ على الطرقات يعرقل الوصول إلى مراكز الإيواء ويزيد من صعوبة تقديم المساعدات.

وكشفت أن وزارتها نجحت حتى الآن في تلبية احتياجات نحو 70% من النازحين، لكنها أكدت أن الموقف لا يزال يتطلب جهودا مضاعفة لتغطية كافة الحالات، خاصة في ظل استمرار تدفق النازحين من المناطق الجنوبية المتضررة.

وقبل يومين، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تسريع الاستجابة لاحتياجات النازحين من الجنوب وتأمينها في أسرع وقت، محذرا من التعرض لهم أو استغلالهم لأنهم "ضحايا سياسات ليسوا من صُناعها" على حد تعبيره. ووصف سلام المرحلة الحالية بأنها "لحظة صعبة يعيشها بلدنا بعد اضطرار عشرات الآلاف إلى هجر منازلهم وبلداتهم".

وفي السياق ذاته، تشهد المنافذ الحدودية ازديادا ملحوظا في أعداد السوريين المقيمين في لبنان العائدين إلى البلاد، مع استنفار للطواقم على مدار الساعة لتسهيل إجراءات العبور وتقديم الخدمات اللازمة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أنذر قبل يومين جميع سكان جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني، في ظل تصعيد هجماته على لبنان منذ الاثنين الماضي، تزامنا مع الحرب التي يشنها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران منذ السبت الماضي.

وأمس الخميس، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية للإخلاء الفوري، مع توجيه السكان نحو مناطق شرقية وشمالية من لبنان.

وجاءت هذه الإنذارات بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي ما سمّاه "معركة هجومية" عقب إعلان حزب الله قصف موقع عسكري شمالي إسرائيل فجر الاثنين، ونفذ الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية ومناطق في جنوبي لبنان، وأسفر ذلك عن عشرات الضحايا.