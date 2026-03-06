حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، من أن أي انهيار في إيران قد يهدد أمن الطاقة في أوروبا ويؤدي إلى موجات هجرة غير منضبطة.

وقال ميرتس إن "حربا بلا نهاية ليست في صالحنا"، مضيفا أن "انهيار الاقتصاد الإيراني يجب تجنبه، كما ينبغي منع موجات هجرة محتملة من إيران قد يصعب السيطرة عليها".

ونبّه المستشار الألماني إلى خطر "انهيار الدولة الإيرانية"، محذرا من تحول أراضيها إلى ساحة صراعات بالوكالة ستكون له عواقب وخيمة على أوروبا".

واعتبر ميرتس أن استمرار الحرب ليس في مصلحة أوروبا، وحذر من مخاطر قد تمس سيادة إيران ووحدة أراضيها.

وأضاف أن اتساع أمد الحرب يهدد أيضا أمن إسرائيل وشركاء أوروبا في المنطقة، وخاصة دول الخليج.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون.

في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات اتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية وخليجية، وهذا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ سكنية.