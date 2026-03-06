"مضيعة للوقت".. ترمب يستبعد الغزو البري لإيران ويحرّض الأكراد على التحرّك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، وذلك في مقابلة هاتفية أمس الخميس مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف ترمب أن الإيرانيين خسروا كل شيء، خسروا أسطولهم البحري وكل ما يمكن أن يخسروه، وردا على تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عملية برية ستكون كارثية بالنسبة للأمريكيين، قال ترمب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".

وكان عراقجي قال الخميس لقناة "إن بي سي" إن إيران مستعدة لكل الاحتمالات"، وبالنسبة للعملية البرية أكد أنهم ينتظرونهم وواثقون من إمكانية مواجهتهم، وأنه سيكون أمرا كارثيا بالنسبة للأمريكيين.

وأشار علي لاريجاني، الأمين العام لمجلس الأمن القوي الإيراني، إلى تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول اجتياح إيران بريا بآلاف الجنود، قائلا في تغريدة على إكس: إن "أبناء الإمام الخميني والإمام خامنئي البواسل بانتظاركم، وهم على أهبة الاستعداد لإلحاق الخزي بهؤلاء المسؤولين الأمريكيين الفاسدين عبر قتل وأسر الآلاف منهم".

ترمب يشجّع الأكراد

وفي مقابلة هاتفية مع رويترز، شجّع ترمب القوات الكردية الإيرانية في العراق على مهاجمة إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في اختيار الزعيم المقبل لإيران.

من جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة لن توسّع أهدافها العسكرية في إيران، وهو ما يتناقض مع ما قاله ترمب بشأن اختيار الزعيم المقبل للبلاد.

وأضاف: "لا يوجد أي توسيع لأهدافنا، نحن نعرف تماما ما نسعى لتحقيقه".

الذخيرة كافية

وقال الأميرال براد كوبر، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من الذخائر لمواصلة حملة القصف إلى أجل غير مسمى.

وأضاف كوبر أن الولايات المتحدة استهدفت حتى الآن ما لا يقل عن 30 سفينة إيرانية، من بينها حاملة كبيرة للطائرات المسيّرة.

وأوضح أن قاذفات بي-2 أسقطت خلال الساعات القليلة الماضية عشرات القنابل الخارقة للتحصينات، مستهدفة منصات إطلاق صواريخ باليستية مدفونة على أعماق كبيرة، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت أيضا منشآت إنتاج الصواريخ في إيران.

وأفاد بأن الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية انخفضت 90% منذ اليوم الأول للحرب، بينما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة 83% خلال الفترة نفسها، على حد قوله.

وتسببت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بسقوط آلاف القتلى والجرحى بينهم عشرات التلاميذ في قصف على مدرسة ابتدائية بمدينة ميناب جنوبي البلاد، كما تسبب القصف في دمار هائل للمباني والمنشآت.