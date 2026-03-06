لماذا لا تحقق أمريكا وإسرائيل السيطرة المطلقة في أجواء إيران؟

تتصاعد التعقيدات في المجال الجوي الإيراني مع استمرار المواجهات التقنية بين الدفاعات الإيرانية والطائرات الأمريكية والإسرائيلية، وسط تقارير عن إسقاط مسيّرات إسرائيلية وطائرات استطلاع أمريكية من دون تمكن واشنطن وتل أبيب من فرض سيادة جوية كاملة فوق البلاد.

ويبرز هذا المشهد كمفارقة عسكرية، إذ رغم التفوق التكنولوجي للطائرات الأمريكية والإسرائيلية، تبقى الدفاعات الإيرانية قادرة على منع تحقيق السيطرة المطلقة في الأجواء.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد أن الدفاعات الإيرانية تعتمد على منظومات مثل "خرداد" و"باور"، وهي تصاميم محلية مشابهة لمنظومة "إس 300" الروسية، ويتم إسقاط الطائرات المسيّرة مثل "هيرون" و"هيرمز 900″ باستخدام هذه المنظومات.

ومع ذلك، أشار أبو زيد -خلال تحليله المشهد العسكري في إيران- إلى أن التفوق التكنولوجي للطائرات الأمريكية الحديثة من طراز "إف- 22″ و"إف 35" يخلق فجوات كبيرة في منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، تجعل الرادارات هدفا للطائرات وتترك الدفاعات الأرضية شبه عمياء أمام الهجمات الجوية.

ولم تعلن القيادة المركزية الأمريكية إسقاط أي من طائراتها الحربية على يد دفاعات إيران، لكنها أقرت الاثنين الماضي بسقوط 3 طائرات أمريكية فوق الكويت بـ"نيران صديقة"، كاشفة أن "الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت المقاتلات عن طريق الخطأ خلال عمليات قتال نشطة".

الطائرات المسيّرة

وبعيدا عن الطائرات الحربية، فإن إسقاط المسيّرات يشكل عائقا أمام تحقيق ما يعرف بـ"السيادة الجوية"، إذ كل محاولة من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي لفرضها تُقابل بإسقاط طائرات من هذا النوع، كما يقول الخبير العسكري.

وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية -اليوم الجمعة- أنه تم تدمير مسيّرتين إسرائيليتين من طراز هيرون في أصفهان وسط البلاد.

ولفت الخبير العسكري نضال أبو زيد إلى أن التفوق الجوي وتحقيق السيطرة الجوية ممكن، لكن السيادة الجوية الكاملة -أي منع أي نشاط جوي من قبل الدفاعات الأرضية- لم تتحقق حتى الآن.

وخلص أبو زيد إلى أن الجو وحده لا يحسم المعركة، موضحا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحسم العسكري في إيران من دون تدخل قوات برية على الأرض، وهذا يعيد إلى الأذهان حدود التفوق التكنولوجي في سياق الدفاعات المضادة.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، واصفا تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي قال فيها إن أي عملية برية ستكون كارثية بالنسبة للأمريكيين بأنها "عديمة الفائدة".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون.

في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات اتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية وخليجية، وهذا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ سكنية.