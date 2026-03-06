قيادة إيران المؤقتة تجتمع وترد على ترمب بشأن اختيار المرشد الجديد

قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "مجلس القيادة المؤقت" اجتمع برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، وناقش كيفية عقد اجتماع لمجلس خبراء القيادة، الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى الجديد.

وأضافت الوكالة أن المجلس المؤقت تطرق إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول اختيار القائد المستقبلي للبلاد، مؤكدين أن "حديث ترمب يكشف عن الأهداف البغيضة للعدو في هذه الحرب، وأن الشعب الإيراني لن يسمح لأحد إطلاقا بأن يتدخل في شؤونه، بل سيركع العدو الأمريكي والصهيوني بصموده ومقاومته".

وأفادت وكالة تسنيم أن أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، قدم تقريرا عن آخر مستجدات الحرب للمجلس الأعلى للأمن القومي، كما جرى في الاجتماع التخطيط لتشكيل مجلس خبراء القيادة وتقديم القائد الجديد.

وأضافت أن المجلس اتخذ قرارا بتعزيز القوات المسلحة، وتقديم الدعم القوي لها في المعركة الجارية، كما كلفت الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية من سلع وأدوية.

تصريحات ترمب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر عن رغبته في التدخل المباشر والشخصي في عملية اختيار الزعيم القادم لإيران، مشبّها هذا الدور بما قامت به واشنطن مؤخرا في فنزويلا، مشددا على أن وصول مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، إلى سدة الحكم "أمر غير مقبول" بالنسبة له.

ويضم مجلس القيادة المؤقت لإيران، كلا من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورجل الدين آية الله علي رضا أعرافي.

ولم يقدم البيان أي جدول زمني بشأن اختيار المرشد الأعلى، ولا معلومات عما إذا كان مجلس خبراء القيادة سيجتمع شخصيا أو عن بعد من أجل التصويت. وكانت المباني المرتبطة بمجلس خبراء القيادة، وهو هيئة دينية مؤلفة من 88 عضوا، قد تعرضت لهجمات خلال حملة الضربات الجوية الإسرائيلية.

حقنا بالرد مشروع

من جهته قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن بلاده ستواصل حقها المشروع بالدفاع عن نفسها والرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي إلى حين وقف الاعتداء، مشيرا إلى أن الدفاع المشروع عن النفس مكفول وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

إعلان

وشدد على أن إيران سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأرضها وشعبها ومصالحها، مطالبا الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد إيران.

وهذا هو الاجتماع الثالث لمجلس القيادة المؤقت الذي يدير شؤون البلاد في إيران عقب اغتيال المرشد علي خامنئي في هجوم إسرائيلي أمريكي يوم السبت 28 فبراير/شباط الماضي.