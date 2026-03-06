قطر تدين هجمات إيران على أراضيها وتصفها بـ"انتهاك صارخ للسيادة"

أدانت قطر، مساء اليوم الجمعة، بشدة الهجمات الإيرانية على أراضيها، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية واعتداء مباشرا على أمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع الطارئ الذي عقدته مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى السفراء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى دول أخرى.

وقالت ممثلة قطر إن بلادها تعرضت لسلسلة من الهجمات الإيرانية، التي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت أن هذه الهجمات استهدفت منشآت مدنية، من بينها خزان مياه تابع لمحطة طاقة، ومرافق حيوية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومحيط مطار حمد الدولي.

ووفقا لما نقله حساب وزارة الخارجية القطرية على موقع "إكس" فقد نقلت الشيخة علياء آل ثاني إدانة قطر للانتهاكات التي طالت سيادة عدد من الدول الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه الدول في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأشارت إلى أن دولة قطر أبقت مجلس الأمن على اطلاع بهذه التطورات، حيث بعثت حتى الآن 4 رسائل لنقل الوقائع المحدثة، والتأكيد على الطابع المدني للأماكن التي استهدفت، إلى جانب إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات وتأكيد حقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

جهود ودعوات

وأوضحت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرغم مما بذلته من جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد، ورغم تأكيدها الواضح أن أراضيها لن تستخدم لشن أي هجمات ضد إيران، فإن الأخيرة واصلت تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف دول المجلس، في انتهاك صريح للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت الشيخة علياء آل ثاني مجموعة منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا في إدانة هذه الاعتداءات غير القانونية وغير المبررة التي تستهدف قطر ودول الخليج وغيرها من الدول العربية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون.

في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات تجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية وخليجية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ سكنية.