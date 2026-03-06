فصيل عراقي يهاجم هدفا بالأردن ويعلن تنفيذ 27 عملية في المنطقة

أعلن فصيل ينضوي تحت ما يُعرَف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الجمعة، مهاجمة "هدف حيوي" في الأردن بطائرات مسيّرة.

تزامن ذلك مع إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان منفصل، تنفيذ 27 عملية بمسيرات وصواريخ استهدفت ما وصفتها بـ"قواعد العدو" في العراق والمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعلى صعيد متصل، أفاد مراسل الجزيرة برصد صواريخ في أجواء مدينة العقبة (جنوبي الأردن) باتجاه إسرائيل.

صفارات الإنذار تدوي في الأردن

ومساء الخميس، دوت صفارات الإنذار مرتين متتاليتين خلال نحو ربع ساعة في مناطق عدة داخل الأردن، بالتزامن مع إعلان إيران بدء توجيه موجة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل.

وعلى إثر هذا التصعيد، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الخميس، تعامل طواقمها مع 187 بلاغا لحوادث ناجمة عن سقوط شظايا في معظم محافظات المملكة، وذلك في الفترة الممتدة منذ السبت الماضي وحتى عصر الخميس.

وتأتي هذه التطورات امتدادا لتصعيد عسكري واسع اندلع منذ 28 فبراير/شباط الماضي، إذ تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات متواصلة على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما ترد إيران بشن هجمات على ما تصفه بأنه "قواعد ومصالح أمريكية" في عدد من الدول العربية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمرافق مدنية بينها موانئ ومبانٍ سكنية.