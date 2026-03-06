مع تصاعد الحرب.. فرنسا ترسل حاملة مروحيات إلى المتوسط

أعلن الجيش الفرنسي اليوم الجمعة أن فرنسا أرسلت حاملة مروحيات إلى البحر الأبيض المتوسط ردا على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقالت متحدثة باسم الجيش "تم نشر حاملة مروحيات برمائية في البحر الأبيض المتوسط لتعزيز وجود القوات المسلحة الفرنسية في سياق أزمة الشرق الأوسط".

وعبرت حاملة الطائرات الفرنسية الرئيسية، شارل ديغول، مضيق جبل طارق اليوم الجمعة في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك بعد أن قررت فرنسا نشر حاملة طائراتها الرئيسية وفرقاطة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وتمتلك فرنسا 3 حاملات مروحيات، وهي سفن برمائية تعد بمثابة موانئ عائمة مجهزة بمستشفى ومساحة لاستقبال 1500 شخص في حالة إجلاء المدنيين. ويمكن استخدامها أيضا كقاعدة للمروحيات أو كوسيلة لإنزال القوات البرية.

وأرسلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي فرقاطة إلى قبرص عقب هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة بريطانية في الجزيرة المتوسطية.

التزام وتأكيد

وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام فرنسا بحماية مصالحها الوطنية ورعاياها في المنطقة، مشددا على أهمية التحرك الإستراتيجي في مواجهة تصعيد الحرب في الشرق الأوسط وتأمين حرية الملاحة في المضائق الحيوية.

وخلال مؤتمر صحفي في باريس قبل 3 أيام حمل ماكرون إيران ‌مسؤولية الحرب، وقال "إيران تتحمل المسؤولية الأساسية" عن العمل الأمريكي الإسرائيلي، لكنه أضاف "لقد قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شن عمليات ‌عسكرية ‌وقد نفذتاها خارج نطاق القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا الموافقة عليه".

وذكر ماكرون أن بلاده تعمل على بناء تحالف لحشد القدرات العسكرية اللازمة لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مستلهما من التجربة السابقة في البحر الأحمر. وأضاف أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" والفرقاطة المرافقة ستتوجهان إلى الشرق الأوسط لتعزيز الوجود العسكري الفرنسي وحماية المصالح الحيوية.