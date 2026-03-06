غارات إسرائيلية على طهران واشتعال حاملة مسيّرات إيرانية

شن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة الموجة الـ14 من الهجمات على طهران منذ السبت، في حين أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استهداف حاملة مسيّرات إيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن موجة واسعة من الهجمات على ما وصفها بـ"البنية التحتية للنظام الإيراني" في طهران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في طهران بعد الإعلان الإسرائيلي، قائلا إن مناطق في شرق طهران ووسطها تعرضت لغارات جوية.

كما قال التلفزيون الإيراني إن الهجمات الصاروخية الأخيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع جمهوري وسط طهران.

وذكرت وكالة إيسنا الإيرانية نقلا عن محافظ قم أن هجمات صاروخية استهدفت مركزين عسكريين خارج المدينة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وأكد مراسل الجزيرة تحليق مقاتلات حربية إسرائيلية في سماء العاصمة الإيرانية.

استهداف حاملة مسيّرات

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت حاملة مسيّرات إيرانية كبيرة، مؤكدة أنها مشتعلة الآن في البحر.

وأضافت أن حاملة المسيّرات التي استهدفتها بحجم حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية تقريبا، مشيرة إلى أن قواتها ماضية في مهمة إغراق كامل للبحرية الإيرانية من دون تراجع.

والأربعاء، قُتل 84 بحارا على الأقل في هجوم أمريكي على سفينة "أيريس دينا" التابعة للبحرية الإيرانية قبالة سواحل سريلانكا، وهو أول هجوم عسكري خارج منطقة الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.

وأغرقت الولايات المتحدة أكثر من 30 سفينة إيرانية خلال الحرب الجارية، وفق ما قاله قائد "سنتكوم" براد كوبر.

وأشار كوبر إلى أن الولايات المتحدة لا تستهدف الصواريخ الإيرانية فحسب، بل تسعى أيضا إلى "تدمير القاعدة الصناعية للصواريخ الباليستية الإيرانية".

توعُّد إيراني

في المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن "ابتكارات وأسلحة جديدة" لدى بلاده في الطريق، ولم تُستخدَم من قبل.

وقبل ساعات، شنت إيران هجوما بالمسيّرات والصواريخ الباليستية على تل أبيب ضمن الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 4″، أسفرت عن أضرار مادية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات اتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية وخليجية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق مدنية بينها موانئ ومبانٍ سكنية.