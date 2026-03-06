ترمب: دمرنا قدرات إيران الصاروخية وأغرقنا 24 سفينة خلال 3 أيام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل – بالتعاون مع إسرائيل – تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية خلال الهجمات الجارية.

وجاءت تصريحات ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض لتكريم فريق إنتر ميامي بعد فوزه ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث دخل إلى القاعة الشرقية برفقة نجم الفريق وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إيذانا ببدء مراسم الاحتفال.

وأضاف ترمب للصحفيين أن القوات الأمريكية دمرت أيضا 24 سفينة إيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تتقدم بوتيرة أسرع بكثير من الجدول الزمني المقرر، وعلى نطاق وصفه بأنه غير مسبوق.

وأوضح أن القوات الأمريكية تواصل تدمير مزيد من قدرات إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة بشكل متواصل، قائلا إن هذه العمليات تتم بطريقة لم يكن أحد يتوقعها.

وأكد ترمب أن بلاده لم يكن أمامها خيار سوى توجيه ضربة عسكرية، مضيفا: "لو لم نوجه لهم ضربة لكانوا قد هاجمونا".