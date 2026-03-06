ترمب يدعو الحرس الثوري لإلقاء السلاح ويؤكد تدمير قدرات إيران الصاروخية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل – بالتعاون مع إسرائيل – تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية خلال الهجمات الجارية.

وجاءت تصريحات ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض لتكريم فريق إنتر ميامي بعد فوزه ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث دخل إلى القاعة الشرقية برفقة نجم الفريق وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إيذانا ببدء مراسم الاحتفال.

وأضاف ترمب للصحفيين أن القوات الأمريكية دمرت أيضا 24 سفينة إيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تتقدم بوتيرة أسرع بكثير من الجدول الزمني المقرر، وعلى نطاق وصفه بأنه غير مسبوق.

وأوضح أن القوات الأمريكية تواصل تدمير مزيد من قدرات إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة بشكل متواصل، قائلا إن هذه العمليات تتم بطريقة لم يكن أحد يتوقعها.

وأكد ترمب أن بلاده لم يكن أمامها خيار سوى توجيه ضربة عسكرية، مضيفا: "لو لم نوجه لهم ضربة لكانوا قد هاجمونا".

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته تعمل على اتخاذ إجراءات قريبة من شأنها تخفيف الضغوط على أسواق النفط في ظل تداعيات الحرب.

دعوة لإلقاء السلاح

وفي رسالة مباشرة إلى المؤسسات الأمنية الإيرانية، دعا ترمب عناصر الحرس الثوري والجيش والشرطة إلى إلقاء أسلحتهم، محذرا من أنهم "لن يواجهوا سوى القتل" إذا استمروا في القتال. كما دعاهم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والمساهمة في "استعادة البلاد".

وحث الرئيس الأمريكي أيضا الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم على طلب اللجوء والمشاركة في تشكيل "إيران جديدة وأفضل"، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لمنح الحصانة لعناصر الأمن الذين يقررون التخلي عن القتال والوقوف إلى جانب الشعب.

وأضاف ترمب إن الولايات المتحدة ستضمن ألا تشكل القيادة الجديدة في إيران أي تهديد لجيرانها أو لواشنطن.

وفي تصريحات سابقة لشبكة "إيه بي سي"، قال ترمب إن الضربات الأمريكية أدت إلى تدمير نحو 58% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مضيفا أن حجم الدمار الذي لحق بإيران سيجعلها بحاجة إلى نحو 10 سنوات قبل أن تتمكن من إعادة بناء قدراتها.

وفيما يتعلق بمسار العمليات العسكرية، قال الرئيس الأمريكي إن بعض الأطراف ترى أن الحرب قد انتهت بالفعل، لكنه أضاف: "بالنسبة لي لم تنتهِ بعد، وستنتهي عندما أقرر أنها انتهت".

كذلك، أوضح ترمب أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن يتولى قيادة إيران مستقبلا أي شخص لا يحظى بموافقتها، قائلا إن الهدف هو تجنب عودة التهديد نفسه في المستقبل.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة – السبت الماضي – حربا على إيران أطلقت عليها تل أبيب اسم "زئير الأسد"، بينما سمتها واشنطن "الغضب الملحمي". وأسفرت الضربات عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، إضافة إلى مدنيين، فيما ردّت طهران بإطلاق عملية مضادة حملت اسم "الوعد الصادق 4″.