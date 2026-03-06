بزشكيان يكشف بدء جهود وساطة لوقف الحرب ويؤكد موقف إيران

كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن عددا من الدول بدأت مساعي للوساطة، في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على بلاده لليوم السابع.

وأوضح بزشكيان، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، أن موقف بلاده "واضح في هذا الشأن؛ فهي ملتزمة بالعمل من أجل سلام دائم في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته لن تتردد في الدفاع عن كرامتها وسيادتها".

وأضاف الرئيس الإيراني أن أي وساطة حقيقية يجب أن تُوجَّه نحو من سماها الأطراف التي أشعلت فتيل الأزمة عبر استهانتهم بالشعب الإيراني، وفق قوله.

ويأتي هذا في حين تتواصل الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في وقت تتهم فيه طهران كلا من واشنطن وتل أبيب بتوسيع نطاق الضربات لتشمل أهدافا مدنية وبنى خدمية.

واليوم، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "مجلس القيادة المؤقت" اجتمع برئاسة بزشكيان، وناقش كيفية عقد اجتماع لمجلس خبراء القيادة، الذي يتولى اختيار خليفة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي أكدت طهران اغتياله بالغارات الإسرائيلية السبت.