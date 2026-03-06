عاجل,
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نحو 50 مقاتلة شاركت اليوم في تدمير مخبأ خامنئي تحت الأرض الذي يستخدم مقر قيادة مركزيا

Published On 6/3/2026
|
آخر تحديث: 14:50 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

