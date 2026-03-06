الجيش الإسرائيلي: 50 مقاتلة دمرت اليوم مخبأ لخامنئي يستخدم كمقر قيادة مركزي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن نحو 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت غارات استهدفت ما وصفه بـ"مخبأ تحت الأرض" يقع أسفل مجمع قيادة تابع للسلطات الإيرانية في قلب العاصمة طهران.

ووفقاً للبيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش، فقد نُفذت الغارات بتوجيه استخباري، واستهدفت منشأة يزعم أنها كانت مُعدة كمركز طوارئ محصن لإدارة العمليات العسكرية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المجمع يمتد تحت شوارع بأكملها في طهران، ويحتوي على غرف مخصصة لاجتماعات كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الموقع كان يُعد المقر المركزي للقيادة والسيطرة وأن تدميره يأتي في إطار تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية أي تعقيب فوري على هذه الادعاءات الإسرائيلية أو طبيعة المواقع التي استهدفتها الغارات.

يأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة، حيث تتزامن هذه الغارات مع إعلان إسرائيلي عن شن عمليات واسعة النطاق في العمق الإيراني، بالوقت الذي ترد فيه إيران بقصف تل أبيب ومدن في إسرائيل.