طهران تتوعد واشنطن وتل أبيب بفشل عسكري وتؤكد جاهزيتها للمواجهة البرية

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى، في تصريحات للجزيرة، أن طهران لا تسعى لإيجاد مخرج من المواجهة الحالية بل تعمل على إغلاق كل منافذ الخروج أمام الخصوم، مشددا على أن البنية التحتية والقدرات التسليحية للحرس الثوري لم تتعرض لأي أضرار، خلافا لما تروّج له الإدارة الأمريكية.

في حين وجَّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقال في تغريدة على منصة إكس إن خطته الرامية إلى تحقيق نصر عسكري "سريع ونظيف" قد باءت بالفشل، وإن أي خطط بديلة ستواجه مصيرا أسوأ.

وأضاف عراقجي أن فرص التوصل إلى اتفاق قد تبددت بعد أن غطت جماعة "أمريكا أخيرا" على التقدم الكبير الذي كان قد أُحرز في المفاوضات، واصفا سياسة "إسرائيل أولا" بأنها تؤدي بالضرورة إلى إضعاف المصالح الأمريكية.

وفي سياق التهديدات العسكرية، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من أي نية أمريكية للتدخل البري، قائلا "بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يعتزمون الدخول برا إلى إيران، وأبناؤنا الشجعان بانتظارهم".

وفي سياق متصل، صرَّح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأن العمليات العسكرية الجارية تهدف إلى "تغيير وجه الشرق الأوسط" وشل قدرات طهران النووية، لافتا إلى أن التحرك العسكري كان الخيار الوحيد المتبقي أمام تل أبيب وواشنطن، مع استبعاده في الوقت ذاته خيار الغزو البري الشامل.