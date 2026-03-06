شاهد.. القصف الإسرائيلي يدمر أحياء في النبطية ويستهدف مدرسة وحضانة

تعرضت مدينة النبطية الواقعة جنوبي لبنان في قلب منطقة جنوب الليطاني، اليوم الجمعة، إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، خلّفت دمارا هائلا ودفعت المزيد من السكان للمغادرة حفاظا على حياتهم.

ورصد مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم جوانب من الدمار الهائل الذي خلّفه القصف الإسرائيلي المكثف على النبطية ومحيطها، حيث بدت أحياء مدمرة وسط ركام كبير في الشوارع .

واستهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية في الغارات التي شنتها (15 غارة) مدرسة وأحد المجمعات التجارية الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى حضانة للأطفال، كما أكد شهود عيان لمدير مكتب الجزيرة.

ويقطن في مدينة النبطية -خامس أكبر مدن لبنان- 120 ألف نسمة، إضافة إلى 30 ألفا في محيطها، وقد غادر جزء كبير منهم المنطقة نتيجة التهديدات الإسرائيلية التي جاءت في إطار التهديدات التي وجهت للمناطق المرتبطة بجنوب الليطاني.

وعلى مستوى المحافظة، التي يُقدر عدد سكانها بنحو 400 ألف نسمة، فقد شهدت موجة نزوح واسعة بعد أن وجه الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالمغادرة لمئات الآلاف من المواطنين في جنوب لبنان، ضمن عملية يسميها اللبنانيون بـ"الترانسفير" تنفذها قوات الاحتلال.

بيد أن ما بين 10% و15% من السكان رفضوا المغادرة، حيث يحاولون البقاء والصمود في بيوتهم ومناطقهم رغم التهديدات الإسرائيلية والقصف المتواصل على مناطق جنوبي لبنان.

وطلبت إسرائيل إخلاء نحو ألف كيلومتر مربع حوّلتها إلى ركام ودمار، وسط حديث بين اللبنانيين عن مساعي الاحتلال لإخلاء كامل المنطقة من سكانها في منطقة جنوب الليطاني.

تصعيد واسع

ويشير مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال حجم الدمار الذي يخلفه والقصف المتواصل، يسعى إلى القضاء على مقومات الحياة في مئات البلدات والمدن الرئيسية في جنوبي لبنان، ويقول إن مختلف المناطق تتحول إلى مناطق أشباح مع أوامر وإنذارات الاحتلال للإخلاء.

ويواجه جنوبي لبنان تصعيدا عسكريا زادت وتيرته في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكانت أوساط يمينية إسرائيلية دعت خلال الأشهر الماضية إلى احتلال منطقة جنوب نهر الليطاني وإقامة ما تسمى منطقة أمنية إسرائيلية فيه.

وقال مراسل الجزيرة إن أعداد النازحين جراء الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 90 ألفا.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق لبنانية بينها الضاحية الجنوبية لبيروت وصيدا، وسط تحذيرات رسمية من "كارثة إنسانية"، ومخاوف أممية من "نقل قسري" للسكان.

من جهته، أعلن حزب الله عن قصف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وإصدار تحذير لسكان البلدات الإسرائيلية الواقعة ضمن نطاق 5 كيلومترات من الحدود لإخلائها فورا.