أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

رويترز: تحقيق أمريكي يرجّح مسؤولية واشنطن عن قصف مدرسة بإيران

epa12791688 A handout picture made available by the Iranian Foreign Press Department shows coffins being transported before a funeral procession for the victims of an airstrike on a girls school in the city of Minab, southern Iran, 03 March 2026. At least 165 girl students and teachers were killed on 28 February 2026, in an Israel-US airstrike on the school, with the Israeli military claiming it was not aware of any attacks in the area. EPA/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
نقل نعوش الأطفال ضحايا القصف الذي استهدف مدرسة بنات في ميناب (الأوروبية)
Published On 6/3/2026
|
آخر تحديث: 07:42 (توقيت مكة)

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، الجمعة، إن محققين عسكريين أمريكيين يرجّحون أن تكون القوات الأمريكية هي المسؤولة عن هجوم استهدف مدرسة للبنات في إيران، وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية ولم يُكملوا تحقيقهم.

ولم يستبعد المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما احتمال ظهور أدلة جديدة ‌قد تُبرئ الولايات المتحدة من المسؤولية وتُشير إلى طرف آخر مسؤول عن الهجوم.

ولم يتسنَّ لرويترز معرفة المزيد من التفاصيل بشأن التحقيق، بما في ذلك الأدلة التي استند إليها هذا التقييم الأولي، أو نوع الذخيرة المستخدمة، أو الجهة المسؤولة، أو سبب احتمال أن تكون الولايات المتحدة قد استهدفت المدرسة.

Black smoke rises from a destroyed building at a school where, as the state media reports, several people were killed in an Israeli airstrike, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Minab, Iran in this screengrab obtained from a social media video released on February 28, 2026. Social Media/via Reuters TV/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. BEST QUALITY AVAILABLE. VERIFICATION: -Building, curb, road layout, wall, trees and utility pole matched satellite imagery -Coordinates: 27.109684199332207, 57.08493282609587 -Exact date not verified, but no earlier version of the videos was found posted online before February 28 -Iranian state media reported on February 28 that Israel struck a school in southern Iran, resulting in 40 deaths. -The website of the school has an address that matches the coordinates
آثار قصف استهدف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب جنوب إيران (رويترز)

كما لم تتمكّن رويترز من تحديد المدة التي سيستغرقها التحقيق أو نوع الأدلة التي يسعى المحققون الأمريكيون للحصول عليها قبل استكمال التقييم.

وتعرّضت مدرسة للبنات في مدينة ميناب بجنوب إيران لهجوم يوم السبت، وهو اليوم الأول الذي شنّت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، مما أودى بحياة 165 طالبة، بينما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن على علم بأي ضربات في المنطقة.

وكان تحقيق لوحدة التحقيقات الرقمية في الجزيرة رجّح أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا عمدا مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في ميناب.

epa12791537 A handout picture made available by the Iranian foreign press department shows graves being prepared for the victims of a Israel-US airstrike on a girls school in the city of Minab, southern Iran, 03 March 2026. At least 165 girl students and teachers were killed on 28 February 2026, in a Israel-US airstrike on the school, with the Israeli military claiming it was not aware of any attacks in the area. EPA/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
تجهيز قبور جماعية لضحايا القصف على مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية (الأوروبية)

تحقيق باستهداف المدرسة

وعند سؤاله عن الواقعة خلال إفادة صحفية يوم الأربعاء، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "فتحنا تحقيقا ‌في هذا الشأن. نحن بالطبع لا نستهدف مطلقا أهدافا مدنية. لكننا ندرس الأمر ونجري تحقيقا بشأنه".

كذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين يوم ‌الاثنين إن ‌الولايات المتحدة لم تكن لتستهدف مدرسة عمدا، مشيرا إلى أن وزارة الحرب ستُجري تحقيقا في ذلك.

ولم يعلّق البيت الأبيض مباشرة على التحقيق، لكن المتحدثة باسمه كارولين ليفيت قالت في بيان لرويترز: "بينما تحقق وزارة الحرب حاليا في هذه المسألة، فإن النظام الإيراني يستهدف المدنيين والأطفال، وليست الولايات المتحدة".

المصدر: الجزيرة + رويترز

