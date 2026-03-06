روسيا وأوكرانيا تتبادلان 300 أسير حرب لكل طرف

أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تبادل 300 أسير حرب من كل جانب، في الجولة الثانية من عملية تبادل شهدت عودة 500 جندي من البلدين إلى ديارهم.

وذكر الجانبان أن عملية التبادل تم الاتفاق عليها خلال محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة في جنيف الشهر الماضي.

وتُعدّ عمليات تبادل الأسرى من المجالات القليلة للتعاون بين البلدين المتحاربين في ظل تعثر المفاوضات لطي صفحة الحرب المستمرة منذ 4 سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يعود 300 مدافع أوكراني آخر إلى ديارهم من الأسر الروسي"، مضيفا في تعليق على شبكات التواصل الاجتماعي، أن من بينهم مدنيين اثنين.

ونشر صورا تُظهر جنودا يترجلون من حافلات وقد لفوا أنفسهم بأعلام أوكرانية.

وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق إعادة 300 جندي روسي، في مقابل تسليم 300 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية.

والخميس أفرجت روسيا وأوكرانيا عن 200 جندي بوساطة من الولايات المتحدة ودولة الإمارات في عمليات التبادل.

ويُعدّ تبادل الأسرى والجثث النتيجة الملموسة الوحيدة لجولات من المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو نُظمت منذ عام 2025 تحت ضغط من واشنطن.

تحذير ألماني

في جانب آخر، حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس من إهمال حاجة أوكرانيا إلى الدفاع الجوي في ظل التركيز على الحرب في الشرق الأوسط، إذ ارتفع الطلب بشكل كبير منذ بدأت إيران في شن هجمات مضادة.

وقال بيستوريوس للصحفيين في برلين اليوم الجمعة: "يعلم الجميع أن الدفاعات الجوية وصواريخ الدفاع الجوي سلع نادرة عالميا.. يجب ‌ألا تدفعنا الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى فقدان التركيز على الحرب في أوروبا وهي الحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف "يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا من دون أن نترك دول الخليج وحدها، وربما نساعدها هنا وهناك بالمعدات أو الخدمات اللوجستية".

وفي فبراير/شباط 2022، شنت روسيا هجوما عسكريا واسع النطاق على أوكرانيا، وباتت اليوم تسيطر على نحو 20% من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أقاليمها بقرار أحادي الجانب عام 2014.