دول الخليج تتصدى لمئات المقذوفات الإيرانية وتحذيرات من أزمة طاقة عالمية

تواصل إيران ضرباتها الصاروخية والمسيّرة على دول الخليج لليوم السابع على التوالي، حيث أعلنت الدول الخليجية استمرار دفاعاتها الجوية في اعتراض موجات مكثفة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وفي حين وثقت جيوش المنطقة خسائرها البشرية والمادية جراء هذه الاستهدافات، برزت تحذيرات قطرية من توقف وشيك لصادرات الطاقة الخليجية، بالتزامن مع الإبلاغ عن تعرض قاطرة لهجوم بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز.

السعودية: استهداف قاعدة جوية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تصديها لهجمات استهدفت مواقع إستراتيجية، حيث تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شرق العاصمة الرياض، إلى جانب إسقاط طائرات مسيّرة وصاروخ "كروز" في المنطقة الشرقية ومحافظة الخرج خلال الساعات الماضية.

الكويت: أعلى حصيلة للإصابات العسكرية

أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات متتالية شمالي الكويت ناتجة عن إطلاق صواريخ اعتراضية، بالتزامن مع إعلان الجيش الكويتي تعامله المستمر مع هجمات صاروخية ومسيّرات معادية اخترقت أجواء البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن 67 عسكريا أصيبوا منذ بدء الضربات الإيرانية، وهي الحصيلة الأعلى بين جيوش الدول الخليجية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان أن إجمالي ما تم رصده والتعامل معه بلغ 212 صاروخا باليستيا و394 طائرة مسيّرة.

ومن أصل 13 قتيلا في دول الخليج جراء الضربات الإيرانية، سجل 8 في الكويت، بينهم 4 أمريكيين وجنديان كويتيان ومدنيان.

الإمارات: اعتراض الصواريخ والمسيّرات

وفي أبوظبي، أعلنت وزارة الدفاع أن أنظمتها الجوية رصدت ودمرت، الجمعة، 9 صواريخ باليستية، وتعاملت مع 112 طائرة مسيّرة (تم اعتراض 109 منها وسقطت 3 داخل البلاد).

وكشفت الوزارة عن إحصائية شاملة منذ بدء الهجمات الإيرانية، تضمنت رصد 205 صواريخ باليستية (دمر 190 منها)، و1184 طائرة مسيّرة (اعترضت 1110 منها)، إضافة إلى تدمير 8 صواريخ جوالة (كروز). وأكدت الدفاع الإماراتية أن الهجمات أسفرت إجمالا عن 3 وفيات لمدنيين آسيويين، و112 إصابة بسيطة لجنسيات مختلفة.

كما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بأن "الجهات المختصة تسيطر على حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية اندلع نتيجة سقوط شظايا الاعتراض الناجح لطائرة مسيّرة".

قطر: تهديد للملاحة وإنذار بوقف إمدادات الطاقة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تصدي قوات الدفاع الجوي الأميري لهجمة بالطائرات المسيّرة استهدفت قاعدة العديد.

كما حذّر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مقابلة مع "فايننشال تايمز"، من أن دول الخليج قد تضطر لإعلان "حالة القوة القاهرة" ووقف صادراتها من الطاقة خلال أسابيع إذا استمرت الحرب، مما قد يرفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل.

وأشار الكعبي إلى أن قطر -التي توفر 20% من الإمدادات العالمية- أوقفت بالفعل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال يوم الاثنين، مؤكدا أن العودة لدورة التوريد الطبيعية ستستغرق أشهرا حتى لو توقفت الحرب فورا.

سلطنة عمان: استهداف قاطرة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بُعد 6 أميال بحرية شمالي سلطنة عمان في مضيق هرمز.

وأفادت الهيئة بأن مصدرا خارجيا أبلغ عن تعرض قاطرة لهجوم بمقذوفات مجهولة في المضيق.

البحرين

وشهدت البحرين إطلاق صفارات الإنذار ودعوة الداخلية للمواطنين للتوجه إلى أماكن آمنة. وأعلنت قوة دفاع البحرين تدمير 78 صاروخا و143 طائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات.

سياسيا، أدانت قطر بأشد العبارات هجوما إيرانيا استهدف مباني في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركين ضمن مركز العمليات البحري الخليجي الموحد، مؤكدة سلامة جميع أفرادها.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالا بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عرض خلاله توفير تغطية جوية دفاعية للمملكة باستخدام 4 طائرات نفاثة بريطانية متمركزة في قطر، وهو ما رحب به العاهل البحريني.