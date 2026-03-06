تقديرات إسرائيلية: الضربات المكثفة ضد إيران ستمتد أسبوعا آخر

نقلت القناة 24 الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية أن تل أبيب تتوقع استمرار القصف المكثف على إيران أسبوعا آخر على الأقل، في إطار العملية العسكرية المستمرة.

ووفق القناة الإسرائيلية، ناقش المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي آخر التطورات بعد ما وصفته مصادر إسرائيلية بـ"نجاحات كبيرة"، شملت تدمير منظومات دفاعية إيرانية، واستهداف نحو 60% من منصات إطلاق الصواريخ، وتنفيذ ضربات متتابعة على مواقع حساسة، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب تلك المصادر، تبدي القيادة الإسرائيلية رضا عن مستوى التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود خطط لإبقاء وتيرة الهجمات مرتفعة خلال الفترة القريبة، قبل الانتقال لاحقا إلى مرحلة تخفيض الضربات تدريجيا بهدف "إتاحة المجال أمام الشارع الإيراني للتحرك بما يؤدي إلى إضعاف النظام".

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية في إيران تسير وفق المخطط، وأن هناك "تصدعات أولية" بدأت تظهر داخل بنية النظام الإيراني.

ورغم ذلك -ترى المصادر- أن المرحلة تتطلب "نفَسا طويلا"، مشيرة إلى أن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب يجريان اتصالا كل يوم لمتابعة مسار العمليات.

وأمس الخميس، قال الرئيس ترمب إن الولايات المتحدة تواصل بالتعاون مع إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية تمكّنت من تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية خلال الهجمات الجارية.

وفي تصريحات سابقة لشبكة "إيه بي سي"، قال ترمب إن الضربات الأمريكية أدت إلى تدمير نحو 58% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مضيفا أن حجم الدمار الذي لحق بإيران سيجعلها بحاجة إلى نحو 10 سنوات قبل أن تتمكّن من إعادة بناء قدراتها.

وفي المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق ارتفاع خسائر القوات العسكرية الأمريكية "لأكثر من 680 قتيلا وجريحا"، وقال في بيان له "استهدفنا أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية وأهدافا عسكرية في تل أبيب".

إعلان

كما حذّر الحرس الثوري الإيراني من أنه سيشن هجمات أشدّ على الولايات المتحدة وإسرائيل موضحا أن إيران أنهت مسبقا كافة الاستعدادات لحرب طويلة، وتوعد بـ"الثأر لدماء" خامنئي والقادة العسكريين، وأطفال المدرسة الابتدائية في ميناب الذين قُتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.