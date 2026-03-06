غارات على لبنان وحزب الله ينذر سكان شمال إسرائيل بالإخلاء

تصاعدت حدة المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية منذ فجر اليوم الجمعة، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، في حين رد حزب الله باستهداف مواقع إسرائيلية وإصدار تحذير غير مسبوق لسكان البلدات الحدودية بضرورة الإخلاء.

وفي هذا السياق، نفذت المقاتلات الإسرائيلية، منذ فجر اليوم الجمعة، موجة جديدة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مناطق الجاموس والمشرفية وحارة حريك في محيط مستشفى الساحل، بالإضافة إلى مبنى سكني في حي الحدث.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ 26 موجة هجومية في الضاحية منذ بداية الحملة، مشيرا إلى أن غارات الليلة الماضية استهدفت مقرا و10 مبان شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية لحزب الله، ومستودعا للطائرات المسيرة، ومقرا للمجلس التنفيذي للحزب.

وفي جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع غارات استهدفت بلدات صريفا، وتول، وعيتا الشعب، وتولين، والصوانة، ومجدل سلم، وكفر رمان وحبوش، كما طالت الغارات بلدة دورس في البقاع شرقي البلاد.

تحذيرات حزب الله

في المقابل، أصدر حزب الله فجر الجمعة تحذيرا لسكان البلدات الإسرائيلية الواقعة ضمن نطاق 5 كيلومترات من الحدود لإخلائها فورا.

وقالت الجماعة في بيان عبر قناتها في تليغرام "لن تمر عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين الآمنين وتدمير البنى التحتية المدنية وحملة التهجير التي ينفذها دون رد".

من جهة أخرى، دوت صافرات الإنذار 14 مرة خلال الليل في المناطق المتاحة للحدود اللبنانية والجولان السوري المحتل، بعد رصد تسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ.

وشملت الصافرات مناطق حنيتا، ويعارا، وعرب العرامشة في الجليل الغربي، ورمات مغشيميم وحاسبين في الجولان المحتل.

مواجهات

وعلى صعيد المواجهات البرية، أكدت الإذاعة الإسرائيلية إصابة ضابط وجندي بجروح متوسطة إثر اشتباك مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان الليلة الماضية.

إعلان

وارتفعت حصيلة الضحايا في لبنان منذ فجر الاثنين الماضي إلى 123 قتيلا و683 جريحا، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وكانت رقعة الحرب قد اتسعت لتشمل لبنان مطلع الأسبوع الجاري، عقب بدء هجوم إسرائيلي أمريكي شامل على إيران السبت الماضي، أسفر عن مقتل 926 إيرانيا بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأعلن حزب الله أنه ردا على ذلك واحتجاجا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، شرع الاثنين الماضي في استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، وهو ما قابلته تل أبيب بغارات جوية وتوغل بري وصفته بـ"المحدود".

وكانت إسرائيل قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ورغم اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ظلت إسرائيل تخرقه بصورة شبه يومية، ما خلف مئات القتلى والجرحى.