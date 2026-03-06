صرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، بأن إدارته تضع إنهاء الحرب في إيران على رأس أولوياتها قبل الالتفات لملفات أخرى، مشيرا إلى أن العودة لملف كوبا باتت "مجرد مسألة وقت".

وجاءت تصريحات ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض مع فريق "إنتر ميامي" لكرة القدم، إذ لمح بشكل مبهم إلى خطة مؤجلة تتعلق بكوبا عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وفي معرض حديثه عن ترتيب أولويات واشنطن، قال ترمب "نريد أولا حل هذه المسألة (إيران)، لكن عودتكم أنتم والعديد من الأشخاص الرائعين إلى كوبا مسألة وقت لا أكثر".

وأضاف ترمب أن كوبا "تريد إبرام اتفاق بشدة"، مؤكدا بوضوح "نريد أن ننهي هذا أولا"، في إشارة إلى الصراع الجاري في إيران.

وخلال الفعالية، وجَّه ترمب حديثه إلى وزير خارجيته ماركو روبيو -وهو سليل عائلة من المهاجرين الكوبيين- مثنيا على أدائه في هذا الملف بقوله "لقد قمت بعمل رائع على صعيد مكان يُدعى كوبا".

وعكست تصريحات الرئيس الأمريكي تمسُّك إدارته بجعل حسم الصراع في إيران أولوية، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام خطوات سياسية لاحقة تجاه كوبا، رآها "مسألة وقت لا أكثر".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات اتجاه إسرائيل، وشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلَّفت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمرافق مدنية بينها موانئ ومبانٍ سكنية.