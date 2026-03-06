أخبار|السعودية

السعودية والكويت تعترضان صواريخ إيرانية وسماع انفجارات بالبحرين

Smoke rises from a burning building hit by an Iranian drone strike, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Seef district, Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Hamad I Mohammed TPX IMAGES OF THE DAY
مبنى محترق في البحرين استُهدف بمسيَّرة إيرانية خلال هجوم سابق (رويترز)
Published On 6/3/2026

تصدت السعودية والكويت في الساعات الأولى من يوم الجمعة لصواريخ إيرانية، في حين دوت أصوات انفجارات في البحرين جرّاء هجوم إيراني، مع دخول اليوم السابع من التصعيد بالمنطقة.

واعترضت السعودية ثلاثة صواريخ باليستية كانت متجهة نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية الواقعة بالقرب من مدينة الخرج، والتي تضم قوات أمريكية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الكويتية تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إيراني اخترق أجواء البلاد.

وأوضحت أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة تمثلت في تضرر مركبة دون تسجيل أي إصابات.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت تسجيل 67 إصابة بين منتسبي جيش البلاد منذ بداية الهجمات الإيرانية.

وفي البحرين، قالت وزارة الداخلية إن هجوما إيرانيا استهدف فندقين ومبنى سكنيا في العاصمة المنامة، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح.

إخلاء السفارة الأمريكية بالكويت

على صعيد متصل، نقلت قناة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الولايات المتحدة أمرت بإخلاء سفارتها في الكويت.

وذكرت أن أمر الإخلاء تضمَّن إلزام موظفي السفارة بإتلاف المعلومات الحساسة ومسح الخوادم المصنفة.

Smoke rises above the city, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Riyadh, Saudi Arabia, March 5, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
تصاعد الدخان في الرياض مع استمرار التوترات والهجمات الإيرانية (رويترز)

والثلاثاء الماضي، استهدفت إيران السفارة الأمريكية في الرياض بمسيَّرتين، مما أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية دون إصابات.

كما استهدفت مسيَّرة إيرانية حرم القنصلية الأمريكية في دبي بالإمارات، وأصابت موقف سيارات مجاورا لمبنى القنصلية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول خليجية وعربية لاستهدافات بصواريخ إيرانية، في إطار استهداف طهران ما تصفها بـ"قواعد ومصالح أمريكية في دول المنطقة" ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

لكنَّ الهجمات الإيرانية استهدفت أماكن مدنية ومنشآت الطاقة، وأسقطت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأبنية في دول الخليج، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

المصدر: الجزيرة

