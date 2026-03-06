الحوثي: أيادينا على الزناد وسنتحرك حين تقتضي التطورات

قال زعيم جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، مساء أمس الخميس، إن "أيادينا على الزناد وسنتحرك عسكريا في أي لحظة تقتضي تطورات المنطقة"، وذلك في سياق التعليق على استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وأضاف الحوثي، خلال كلمة بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، "نحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد، والتحرّك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك، ونحن نعتبر المعركة معركة الأمة كلها".

وأوضح أن "طغاة العصر يستهدفون بشكل مباشر بعدوانهم الظالم فلسطين ولبنان مع الاستباحة المستمرة لسوريا، وما فعلوه ضد اليمن وصولا إلى عدوانهم الإجرامي الشامل على إيران"، على حد تعبيره.

الوقوف مع إيران

وشدد الحوثي على "الوقوف إلى جانب إيران والشعب الإيراني المسلم إزاء ما يتعرّض له من عدوان أمريكي وإسرائيلي سافر".

وتحدث عن أن "الخيارات الدبلوماسية واللجوء إلى الأمم المتحدة، والارتماء في أحضان الأعداء كلها خيارات جُرّبت كثيرا دون جدوى".

وتابع الحوثي: "إسرائيل والولايات المتحدة تريدان السيطرة على المنطقة بشكل عام".

ورغم موقف الجماعة المؤيد لإيران، لم تعلن جماعة الحوثي مشاركتها رسميا في الحرب منذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلّف 926 قتيلا إيرانيا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

بينما بدأ حزب الله اللبناني، منذ الاثنين، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان واغتيال خامنئي، وفق قوله.