الحرس الثوري الإيراني يتوعد بأسلحة جديدة لم تُستخدم بعد

نقلت وكالة فارس عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني أن عمليات تصنيع الأنظمة الصاروخية مستمرة، مشيرا إلى أن الصواريخ المستخدمة حتى الآن تعود إلى 15 عاما مضت، وأن الصواريخ من الجيل الجديد لم تُستخدم إلا في حالات نادرة.

وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران العميد علي نائيني عن دخول ابتكارات وأسلحة جديدة الخدمة لمواجهة الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وأضاف نائيني أن القوات المسلحة في إيران مستعدة لخوض حرب طويلة حتى معاقبة المعتدي، قائلا إن "المبادرات العسكرية والأسلحة الجديدة التي تمتلكها إيران في الطريق"، مشيرا إلى أنها لم تُستخدم بعد على نطاق واسع.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه من المتوقع في الأيام القادمة اعتماد أسلوب جديد من الهجمات على العدو، موضحا أنهم أطلقوا أعدادا كبيرة من صواريخ "خرمشهر4″ و"خيبر" و"فتاح" باتجاه الأراضي المحتلة ضمن الموجة الـ22 من العمليات.

إسقاط مسيرة وهجمات جديدة

ميدانيا، صرّح الحرس الثوري بأن الموجة الـ22 استهدفت مواقع لأمريكا وإسرائيل انتقاما لقتلى مدرسة ميناب التي راح ضحيتها عشرات الأطفال، مشيرا إلى استخدام صاروخ "خرمشهر 4" برأس حربي يزن طنين.

وأكد الحرس الثوري إصابة قواعد أمريكية بدول الخليج ومطار بن غوريون وحيفا وتل أبيب.

وأعلنت دائرة الإعلام بالحرس الثوري أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية تمكن من رصد وتدمير ثاني مسيرة إسرائيلية من طراز "هيرون"، بعد أن حاولت استهداف نقاط في مدينة أصفهان.