العراق.. قصف معسكر كردي إيراني في أربيل ومسيّرات تستهدف مطار البصرة

تواصل، اليوم الجمعة، قصف استهدف مقار تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق، فيما سقطت 4 مسيّرات على مطار البصرة جنوب البلاد وحقلين نفطيين.

وفي إقليم كردستان العراق، المتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، قال مسؤول محلي إن 6 مسيّرات محملة بالمتفجرات استهدفت معسكرا تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني على مشارف أربيل، عاصمة الإقليم، ما أسفر عن انفجارات قوية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حزبي في المنفى أن غارات جوية جديدة استهدفت مواقع تابعة لجماعة المعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق اليوم.

وقال المسؤول الحزبي "قواعدنا تتعرض لهجوم من العدو الإيراني فبعد هجوم وقع صباح اليوم، استُهدفت مواقعنا مجددا بـ6 طائرات مسيّرة"، مؤكدا أن "الهجوم مستمر".

وسمع شهود عيان اليوم دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي، وأفادوا كذلك عن تصاعد دخان رمادي قربه.

وفي الأيام الأخيرة، اعترضت الدفاعات الجوية في أربيل مسيّرات في أجواء المدينة التي يستضيف مطارها قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى قنصلية أمريكية ضخمة.

ويستضيف الإقليم معسكرات وقواعد خلفية لمجموعات كردية إيرانية معارضة شنت إيران عليها ضربات متكررة في السنوات الأخيرة، متّهمة إياها بتنفيذ هجمات داخل أراضيها وخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية.

وفي الأيام الأخيرة، قصفت إيران مواقع تابعة لهذه المجموعات التي أعلنت 5 منها تشكيل تحالف سياسي يسعى إلى الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وضمان حق الأكراد في تقرير مصيرهم. وهددت إيران الجمعة باستهداف "جميع مرافق" إقليم كردستان العراق إذا دخل مقاتلون منه أراضيها.

البصرة

وفي محافظة البصرة جنوب العراق، نقلت الفرنسية عن مسؤول أمني قوله إن 4 مسيّرات سقطت اليوم على المطار وحقلين نفطيين.

وأوضح المسؤول أن مسيّرة سقطت على مبنى الشحن الجوي في مطار البصرة الدولي، فيما سقطت مسيرتان على شركة أمريكية في مجمع البرجسية النفطي، ومسيّرة رابعة في حقل الرميلة الذي تديره شركة "بي بي" البريطانية، دون وقوع ضحايا ومع تسجيل أضرار مادية فقط.

وسبق أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن دعمه لقوات المعارضة الكردية لشن هجوم محتمل في إيران، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تحث الأكراد الإيرانيين على الانتفاضة ضد القيادة الإيرانية.

وأعلن العراق أنه لن يسمح باستخدام أراضيه كقاعدة انطلاق لشن هجمات على الدول المجاورة. كما تعهدت سلطات إقليم كردستان العراق بالحياد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الدائرة.

وفي إطار الحرب، أعلنت فصائل عدة موالية لإيران تُشكِّل تحالف "المقاومة الإسلامية في العراق" ومنها كتائب حزب الله، أنها لن تبقى على الحياد، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة بطائرات مسيّرة.

تداعيات نفطية

وألقت الحالة بتداعياتها على أسعار النفط الخام الذي ارتفعت أسعاره اليوم بعد أن أعلنت السلطات الكردية العراقية عن توقف إنتاج النفط في حقل نفطي تديره شركة أمريكية إثر هجوم.

وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو العقد الرئيسي في الولايات المتحدة، بنسبة 5.7% ليصل إلى 85.61 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2024.

كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال، المعيار الدولي، بنسبة 4.3% ليصل إلى 89.06 دولارا للبرميل.

وكان مصدر في شركة نفط بكردستان العراق صرح الثلاثاء الماضي بأن غالبية شركات النفط الأجنبية أوقفت الإنتاج مؤقتا كإجراء احترازي.

يذكر أن العراق الذي يوفر النفط نحو 90% من إيراداته، هو ثاني أكبر الدول المصدرة للخام في منظمة أوبك، مع ما معدله 3.5 ملايين برميل يوميا.