إيران: 30% من قتلى الهجمات الأمريكية الإسرائيلية من الأطفال

أفاد الهلال الأحمر الإيراني بارتفاع عدد القتلى إلى 1332 مدنيا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، من جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن "30% من "شهداء" الهجمات الأمريكية الصهيونية على البلاد هم من الأطفال".

وقالت الخارجية الإيرانية "إن المعتدين الأمريكيين والإسرائيليين هاجموا مدرسة ابتدائية بساحة نيلوفر في طهران".

شهادة اليونيسيف

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بأن نحو 180 طفلا لقوا حتفهم في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، معربة عن قلقها من الآثار الفتاكة للحرب على الأطفال.

وأضاف بيان صادر عن "يونيسيف" أن 168 طفلا من بين الأطفال الذين لقوا حتفهم في إيران تراوحت أعمارهم بين 7 و12 عاما، وقتلوا في 28 فبراير/شباط عندما تعرضت مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب البلاد للقصف أثناء الدوام الدراسي.

وشدد البيان على أن 12 طفلا آخرين لقوا حتفهم في مدارس أخرى تقع في 5 مناطق مختلفة من إيران.

ودعت المنظمة الدولية، الأطراف كافة لحماية الأطفال والمدارس والوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين.

وأشار بيان يونيسيف إلى أنّ ما لا يقل عن 20 مدرسة و10 مستشفيات تعرضت لأضرار في إيران، الأمر الذي يعرقل وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

مذبحة التلاميذ

ورجح محققون عسكريون أمريكيون أن تكون القوات الأمريكية هي المسؤولة عن هجوم استهدف مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية ولم يُكملوا تحقيقهم وفق وكالة رويترز.

وقد رجّح تحقيق لوحدة التحقيقات الرقمية في الجزيرة خلال وقت سابق أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا عمدا مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في ميناب.

وعند سؤاله عن الواقعة خلال إفادة صحفية يوم الأربعاء، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "فتحنا تحقيقا ‌في هذا الشأن. نحن بالطبع لا نستهدف مطلقا أهدافا مدنية. لكننا ندرس الأمر ونجري تحقيقا بشأنه".

ولم يعلّق البيت الأبيض مباشرة على التحقيق، لكنّ المتحدثة باسمه كارولين ليفيت قالت في بيان لرويترز: "بينما تحقق وزارة الحرب حاليا في هذه المسألة، فإن النظام الإيراني يستهدف المدنيين والأطفال، وليست الولايات المتحدة".